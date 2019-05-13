Huawei Y9 Prime (2019) özellikleri belli oldu
Çinli şirket Huawei, saklanabilen ön kameraya sahip telefonunu İspanya ve İtalya’daki resmi sitelerde paylaştı. Y9 Prime olarak adlandırılacak cihaz orta segment sınıfında yarışacak.
Huawei, pop-up kamerasıyla öne çıkan modeli için çalışmalarını sürdürüyor. İspanya ve İtalya’daki resmi sitelerde teknik özellikleri paylaşılan Huawei Y9 Prime, yakın zamanda tanıtılan Huawei P Smart Z modeline oldukça benziyor.
Ekran-kasa oranıyla göz dolduran cihaz, 6.59 inçlik 2.5d eğimli bir ekrana sahip. Kirin 710 işlemciden güç alan Y9 Prime, 4 GB RAM ve 64 GB/128 GB olmak üzere iki farklı depolama alanıyla geliyor.
16 MP ana, 2 MP ikincil ve 8 MP ultra geniş sensör olmak üzere üçlü kamera kurulumuna sahip olan modelde 16 MP açılıp kapanabilen ön kamera bulunuyor. 4000 mAh bataryadan beslenen cihaz EMUI 9.0 tabanlı Android 9 işletim sistemiyle kutudan çıkıyor. Arka tarafta yer alan üçlü kameranın hemen altında parmak izi okuyucusunun yer aldığını da belirtelim.
Siyah, mavi ve yeşil olmak üzere 3 farklı renk seçeneğiyle gelen Y9 Prime'ın fiyatı belli değil ancak P Smart Z'nin 280 dolarlık fiyatının biraz üzerinde olması bekleniyor.
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