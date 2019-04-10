Huawei Y5 2019 geliyor! Özellikleri nasıl olacak?
Huawei, uygun fiyatlı telefonu Y5 2019 için hazırlıklarını sürdürüyor. Huawei Y6 Prime 2019 modeline tıpa tıp benzeyen cihaz bakın hangi özelliklerle geliyor?
Çinli şirket Huawei, uygun fiyatlı telefonları üzerinde değişiklikler yaparak çeşitli ülkelerde farklı adlandırmayla beraber piyasaya sürüyor. Bu strateji son olarak Filipinler'de satışa sunulan Huawei Y6 Pro 2019'un Pakistan'da Y6 Prime 2019 ismiyle tanıtılması sonucunda uygulanmıştı.
Huawei şimdi de söz konusu telefonu Y5 2019 adıyla tanıtmak için hazırlıklara başladı. Cihaz diğer modellerde gördüğümüz gibi Helio A2 işlemciden güç alacak. 2 GB RAM kapasiteyle gelen bu telefonun Y6 Prime 2019'dan daha farklı bir ekran boyutuna sahip olması bekleniyor.
1520×720 çözünürlüğünde olacak telefonun ekran boyutu ise bilinmiyor. EMUI 9.0 kullanıcı arayüzüne sahip olan cihaz Android 9 Pie işletim sitemiyle kutudan çıkacak. Y5 2019 hakkında ortaya çıkan özellikler bunlarla sınırlı. Telefonun tanıtım tarihi bilinmese de yakın zamanda kullanıcılarla buluşması bekleniyor.
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