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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
25.06.2019 - 10:01, Son Güncelleme:

Huawei Watch GT satışları 2 milyonu devirdi

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Huawei Watch GT satışları 2 milyonu devirdi

Huawei, geçen yılın Ekim ayında piyasaya sürüldüğünden bu yana dünya çapında 2 milyondan fazla sattığını duyurdu.

Önde gelen analiz firması IDC'nin 2019 yılının ilk çeyreğinde küresel giyilebilir cihaz satıcılarına ilişkin veri raporunda Huawei, geçen yılın aynı çeyreğine göre yıllık bazda yüzde 282,2 artış göstererek toplamda 5 milyon birim satışa ulaştı. Huawei böylece dünyanın en büyük üç giyilebilir cihaz satıcısından biri oldu.

HUAWEI WATCH GT piyasaya sunulduğundan beri, medya ve tüketiciler özellikle pil süresinden övgüyle bahsetti. Yapılan araştırmalar, şarj etme zamanları arasındaki kısa çalışma süresinin tüketiciler için büyük bir sorun olduğunu ortaya çıkardıktan sonra Huawei bu soruna, Lite OS tarafından desteklenen ve ultra uzun pil ömrü sağlamak için çift yonga seti mimarisini güçlendiren WATCH GT'yi tanıtarak yanıt verdi. Kullanıcılar şimdi tüm gün kullanım ve kalp atış hızı işlevi etkinleştirilmiş, gece uykuda bilimsel uyku işlevi, haftada 90 dakikalık egzersiz ve mesaj bildirimi dahil olmak üzere tipik kullanım koşulları altında, tek şarjla iki haftaya kadar tam işlevsellik elde edebilirler. Bu yılın başlarında yapılan bir satın alma sonrası araştırması, tüketicilerin yüzde 81'inin sınıfının lider batarya ömrü nedeniyle WATCH GT'yi satın aldığını gösteriyor.

Kullanıcının sağlığı hakkında ayrıntılı geri bildirim sağlayarak, tüm gün boyunca (24 saat) kalp atış hızını gerçek zamanlı olarak izleyebilen Huawei Truseen 3.0 kalp atış hızı monitörü teknolojisi. Bu teknoloji MWC 2019 En İyi Giyilebilir Mobil Teknoloji Ödülü'ne aday gösterildi.

Kullanıcıların altı tipik uyku problemini tespit etmelerine yardımcı olan ve uyku kalitesini iyileştirmek için tavsiye ve kişiselleştirilmiş hizmetler sağlayan Huawei Trusleep 2.0.

Tüketicilerin egzersiz süreçlerini ve programlarını izlemelerine yardımcı olan 10'dan fazla spor modu.

Bu yılın Mart ayında Huawei iki yeni ürün olan 46mm Active Edition ve 42mm Elegant Edition, tüketicilere daha da fazla seçenek sundu.

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