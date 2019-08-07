Huawei, Türkiye tablet pazarında ipi göğüsledi
Huawei, Türkiye'de tablet pazarında satış hacmi söz konusu olduğunda bir numaraya yükselmeyi başardı.
Huawei Türkiye, tablet pazarındaki yükselişini Türkiye özelinde sürdürüyor. Uluslararası analiz kuruluşu GfK’nın verilerine göre Huawei, bir yıldan kısa bir süre içinde tablet segmentindeki pazar payını %18’e kadar yükseltti.
Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Seth Wang, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Bu kategorideki hedefimiz, dünyanın en iyi tablet üreticisi olmak. Tüm ürün segmentlerinde aynı çalışma prensiplerini ve yenilikçi yaklaşımı korurken, ürünlerin kullanım alanlarına ve kullanıcı gruplarına göre de inovasyon odaklı fikirler geliştiriyoruz.”
Huawei, Haziran 2019 itibarıyla pazarda en çok tablet satışı gerçekleştiren marka oldu. Nisan 2019’da %11’lik pazar payıyla Türkiye pazarında büyük ölçüde ses getiren Huawei, 3 ay içinde 7 puanlık bir artışa imza attı.
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