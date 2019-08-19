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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
19.08.2019 - 21:10, Son Güncelleme:

Huawei telefon sahipleri için flaş ambargo açıklaması

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Huawei telefon sahipleri için flaş ambargo açıklaması

Çin merkezli teknoloji üreticisi Huawei'nin bir süredir ABD'nin uygulayacağı ambargo kararı bekleniyor. Ancak ABD Ticaret Bakanlığı'ndan gelen sürpriz bir açıklama, Huawei'nin yüzünü güldürdü.

Huawei'ye uygulanacak ambargo ile ilgili bir süredir gözler ABD'nin üzerinde. Ancak bugün ABD Ticaret Bakanı Willbur Ross, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Huawei'ye uygulanan yaptırımların 90 gün erteleneceğini duyurdu. Peki bu ne anlama geliyor?

ABD'nin bu geri adımı atmasındaki neden ABD merkezli telekom şirketlerinin Huawei'ye bağımlı olması. Bu durumu doğrulayan Ross, 90 günlük erteleme süresinin gerekli olduğunu vurguladı ve bu yönde bir karar alındığını kaydetti.

Ross, yaptığı açıklamada telekom şirketlerinin Huawei'ye olan bağımlılıklarından kurtulmaları adına 90 gün daha ek süre tanıdıklarını belirtirken, bu süreyi telekom şirketlerinin iyi değerlendirmesi gerektiğini dile getirdi. Ayrıca ABD Ticaret Bakanı, bakanlığın Huawei'nin 46 iştirakinin daha listeye eklenmesine karar verdiğini sözlerine ekledi.

Bu açıklama, ABD Başkanı Donald Trump'ın haftalar önce 'ABD'nin Çin ile durumu iyi ve görüşmeler sürüyor' şeklinde verdiği demeçten sonra gelmesi ise dikkat çekti.

Çin'de devlet desteğini arkasına alan Huawei, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının tam merkezinde bulunuyor. Çin'e ait Xiaomi ve Oppo gibi diğer teknoloji markalarından öte yaptırımlar doğrudan Huawei üzerinden Çin'e uygulanıyor.

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