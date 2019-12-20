Huawei P40 henüz tanıtılmadan, kılıfları ortaya çıktı

Huawei P40, bu yılın başlarında piyasaya sürülen Huawei P30 ve P30 Pro'nun halefi olacak. Huawei Mobil Hizmetleri’ni desteklemesi beklenen P40 serisi, Google Play servisleri olmadan satışa sunulacak. Çinli teknoloji devi, Google’a olan bağımlılığını azaltmak için kendi uygulamalarını ve servislerini içeren Huawei Mobil Hizmetleri'ni geliştirmişti.



P40 serisini beklerken bu kez cihaza ait olduğu iddia edilen telefon kılıfları internette boy gösterdi. Henüz tasarım aşamasında olan bu kılıflar için siyah, gri tabanlı beyaz ve bej rengi düşünülmüş. P40 ve P40 Pro adına ortaya sunulan koruyucuların ne zaman piyasaya sürüleceği ve fiyatının ne olacağı henüz belli değil. Diğer yandan kılıflara bakıldığında P40 Pro modelinin 6.5 inç veya 6.7 inç ekran büyüklüğüne sahip olacağı düşünülüyor. Benzer şekilde P40 serisinin de ekran büyüklüğü 6.2 inç olabilir.



ANDROID 10 İLE GELİYOR



Huawei CEO'su Richard Yu ise bu merakı gidermek adına sürpriz bir açıklama yaptı. Beklentilerin aksine Huawei, yeni telefonlarında kendi geliştirdiği HarmonyOS'u değil, Android 10 sürümünü kullanacak. Daha doğru bir ifadeyle Android 10 tabanlı EMUI 10 sürümü ile birlikte kutularından çıkacak.