Huawei P40 geliyor! İşletim sistemi bakın ne olacak?

Mart 2020 tarihinde tanıtılması beklenen ve Huawei'nin en yeni fotoğraf telefonu olacak olan Huawei P40 ve P40 Pro için geri sayım sürüyor. Diğer yandan ABD ile ambargo sorunu devam eden Huawei'nin yeni telefonunda hangi işletim sistemini kullanacağı merak konusu. Huawei CEO'su Richard Yu ise bu merakı gidermek adına sürpriz bir açıklama yaptı. Beklentilerin aksine Huawei, yeni telefonlarında kendi geliştirdiği HarmonyOS'u değil, Android 10 sürümünü kullanacak. Daha doğru bir ifadeyle Android 10 tabanlı EMUI 10 sürümü ile birlikte kutularından çıkacak.



Yu'nun bu açıklamasıyla birlikte Huawei'nin yakın gelecekte HarmonyOS'u telefonlarıyla bütünleştirmeyi planlamadığı görülüyor.



Huawei P40, bu yılın başlarında piyasaya sürülen Huawei P30 ve P30 Pro'nun halefi olacak. Huawei Mobil Hizmetleri’ni desteklemesi beklenen P40 serisi, Google Play servisleri olmadan satışa sunulacak. Çinli teknoloji devi, Google’a olan bağımlılığını azaltmak için kendi uygulamalarını ve servislerini içeren Huawei Mobil Hizmetleri'ni geliştirmişti.