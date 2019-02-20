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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
20.02.2019 - 08:14, Son Güncelleme:

Huawei P30 ve P30 Pro işte bu özelliklerle geliyor!

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Huawei P30 ve P30 Pro işte bu özelliklerle geliyor!

Huawei'nin önümüzdeki haftalar duyurmayı planladığı yeni telefonları Huawei P30 ve Huawei P30 Pro'nun teknik özellikleri belli oldu. Bakın Huawei, bu kez nasıl bir telefonla karşımıza çıkacak?

Çinli telefon üreticisi Huawei'nin merakla beklenen telefonu Huawei P30, ekran özellikleriyle dikkat çekecek gibi gözüküyor. Huawei'nin 26 Mart tarihinde Paris'te düzenlenecek etkinlikte tanıtacağı Huawei P30'un yanında P30 Pro adındaki modelde kullanıcılara sunulacak. Aralarındaki en büyük fark ise kamera sayısı. P30'da 3 kamera, Pro modelde ise 4 kamera yer alacak.

Her iki cihazda da Full HD ekran bulunacak. 6.5 inç'lik dev bir ekranla gelmesi beklenen telefon, 2340x1080 piksel çözünürlük sunacak. Diğer yandan 128 GB dahili depolama alanıyla gelmesi kuvvetle muhtemel. Ayrıca yeni Huawei telefonlarda 12 GB RAM bulunuyor.

Android P işletim sistemiyle kutudan çıkacak olan modellerin Kirin 980 işlemciden gücünü alması  bekleniyor. Bununla birlikte ön tarafında 24 Megapiksel kamera bulunan telefonların arka tarafında 40 MP, 20 MP, 13 MP çözünürlüğünde dörtlü kamera yer alacağı tahmin ediliyor.

Android telefonlarda depolama alanı nasıl öğrenilir? | Teknoloji 101Teknoloji 101'in bu bölümünde Android telefonlarda depolama alanı nasıl öğrenilir bunu anlatıyor olacağız.
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