Huawei P30 resmen ortaya çıktı! İşte ilk görüntüler
Çinli şirket Huawei'nin merakla beklenen telefonu Huawei P30 serisi hakkında yepyeni detaylar gelmeye devam ediyor. İlk resmi videosu yayınlanan Huawei P30'un bakın hangi özelliklerle geliyor?
Son dönemde çıkardığı cihazlarla akıllı telefon piyasasında önemli yer edinen Huawei, Mate 20 Pro ile beraber kullanıcıların beğenisini kazanmıştı. Çinli şirket şimdi de Huawei P30 serisiyle dikkatlerini üzerine çekecek gibi gözüküyor. Bu ayın sonunda tanıtılması beklenen Huawei P30, Paris'te düzenlenecek etkinlikte görücüye çıkacak.
Lansmana sayılı günler kala Huawei'den kısa bir tanıtım videosu geldi. Yayınlanan videoda kamera özellikleri ön plana çıkarılırken kullanılan ay detayı cihazın yakınlaştırma özelliği konusunda başarılı olacağını gösteriyor. Bununla beraber videoda kullanılan hoparlör ve ses dalgaları ile ilgili efektler iyi bir sistemin işaretçisi.
Aynı zamanda yayınlanan tanıtım videosunda kullanılan 3D modellemeler yüz tanıma teknolojisi hakkında da fikir veriyor. Daha çok kamera teknolojisiyle ön plana çıkan P serisinin oldukça başarılı fotoğraflar çekeceği muhtemel gözükürken Huawei P30'un süper yakınlaştırma özelliğine sahip dörtlü kamerayla geleceği söylenenler arasında yer alıyor.
Merakla beklenen Huawei P30 serisi 26 Mart tarihinde karşımıza resmen çıkmış olacak.
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