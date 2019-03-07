Huawei P30 resmen ortaya çıktı! İşte ilk görüntüler

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriHuawei P30 resmen ortaya çıktı! İşte ilk görüntüler
GeriTeknoloji Huawei P30 resmen ortaya çıktı! İşte ilk görüntüler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
07.03.2019 - 07:23, Son Güncelleme:

Huawei P30 resmen ortaya çıktı! İşte ilk görüntüler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Huawei P30 resmen ortaya çıktı! İşte ilk görüntüler

Çinli şirket Huawei'nin merakla beklenen telefonu Huawei P30 serisi hakkında yepyeni detaylar gelmeye devam ediyor. İlk resmi videosu yayınlanan Huawei P30'un bakın hangi özelliklerle geliyor?

Son dönemde çıkardığı cihazlarla akıllı telefon piyasasında önemli yer edinen Huawei, Mate 20 Pro ile beraber kullanıcıların beğenisini kazanmıştı. Çinli şirket şimdi de Huawei P30 serisiyle dikkatlerini üzerine çekecek gibi gözüküyor. Bu ayın sonunda tanıtılması beklenen Huawei P30, Paris'te düzenlenecek etkinlikte görücüye çıkacak. 

Lansmana sayılı günler kala Huawei'den kısa bir tanıtım videosu geldi. Yayınlanan videoda kamera özellikleri ön plana çıkarılırken kullanılan ay detayı cihazın yakınlaştırma özelliği konusunda başarılı olacağını gösteriyor. Bununla beraber videoda kullanılan hoparlör ve ses dalgaları ile ilgili efektler iyi bir sistemin işaretçisi.

Aynı zamanda yayınlanan tanıtım videosunda kullanılan 3D modellemeler yüz tanıma teknolojisi hakkında da fikir veriyor. Daha çok kamera teknolojisiyle ön plana çıkan P serisinin oldukça başarılı fotoğraflar çekeceği muhtemel gözükürken Huawei P30'un süper yakınlaştırma özelliğine sahip dörtlü kamerayla geleceği söylenenler arasında yer alıyor.

Merakla beklenen Huawei P30 serisi 26 Mart tarihinde karşımıza resmen çıkmış olacak.

Huawei Mate X Pro: MacBook Pro'ya meydan okuyorHuawei'nin Türkiye'ye de getirmesi beklenen yeni nesil ince dizüstü bilgisayarı Huawei MateBook X Pro, Apple'ın MaxBook Pro'larına meydan okuyacak.Hürriyet Teknoloji Editörü Selim Öztürk Barselona'dan bildiriyor.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı

Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi

Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!

Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?