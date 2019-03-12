Huawei P30 Pro ile birlikte iki bomba daha geliyor...
Çinli şirket Huawei, geçtiğimiz yıl piyasaya sunduğu akıllı saati Watch GT'nin ardından yeni modelleri için çalışmalara başladı. İşte yeni Huawei Watch GT'nin beklenen özellikleri...
Gözler 26 Mart tarihinde gerçekleştirilecek etkinlikte duyurulması beklenen Huawei P30 serisi telefonlara çevrilmişken, diğer yandan Huawei iki yeni akıllı saati için de düğmeye basmış durumda.
Huawei yeni modelinde diğer akıllı saatlerden farklı olarak Google'ın giyilebilir işletim sistemi Wear OS yerine kendi işletim sistemi olan LightOS ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Bunun yanında iki ayrı model tanıtması beklenen şirketin yeni saatlerine Huawei Watch GT Active ve Huawei Watch GT Elegant adını vermesi bekleniyor.
Bu akıllı saatlerin özelliklerine bakacak olursak tıpkı bir önceki modelde olduğu gibi 1.39 inç boyutundaki ekranla geleceği söyleniyor. Aynı zamanda her iki modelinde farklı çerçeve tasarımına sahip olacağı elde edilen bilgiler arasında.
Bir önceki Huawei Watch GT modelinden daha pahalı fiyata gelmesi beklenen cihazlar hakkında tüm bilinenler bunlarla sınırlı. Ancak Çinli şirketin tasarım konusunda yeniliğe gideceğine kesin gözüyle bakılıyor.
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