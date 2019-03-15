Huawei P30 performans testine girdi! Sonuçlar şaşırtıcı
Huawei'nin bu ay sonu tanıtacağı amiral telefonlarından Huawei P30, performans testine girdi. Huawei P30 Pro'nun ardından yayınlanan test sonuçları ise oldukça şaşırtıcı.
Dün yayınladığımız haberimizde internete sızan Huawei P30 performans testi sonuçlarını sizlerle paylaşmıştık. Bugün ise Huawei P30'un test sonuçları ortaya çıktı. Her iki cihazda da aynı işlemci kullanılırken, tek fark bu modelde 8 GB değil, 6 GB RAM bulunuyor olması.
Gelelim Geekbench 4.3.2 sürümünde yapılan testin sonuçlarına. Tek çekirdek ile 3296 puan almayı başaran Huawei P30, çoklu çekirdek ile de 9900 puan topladı. Aynı teste giren Huawei P30 Pro ise sırayla 3289 ve 9817 puan almıştı.
İlginç olan ise Huawei P30'un skor bazında Huawei P30 Pro'yu geride bırakmış olması. Ancak bu cihazlar elbette henüz prototip aşamasında olduğundan gerçek sonuçları cihazların satışına başlanmasıyla birlikte göreceğiz.
Huawei P30, 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleri ve 128 GB depolama hafızasıyla geliyor. Huawei P30 Pro ise 8 GB RAM ve 256 GB depolama hafızası sunuyor.
Beklenen bir diğer model ise Huawei P30 Lite olacak; ancak bu cihazın özellikleri henüz belli değil.
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