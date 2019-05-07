Huawei P30 Lite Türkiye'de satışa çıkıyor! İşte tüm özellikleri
Çinli teknoloji üreticisi Huawei, geçtiğimiz haftalarda yaptığı etkinlikte Huawei P30 ve P30 Pro telefonlarını dünyaya duyurmuştu. Ancak beklenenin aksine Huawei P30 Lite'ın adı dahi anılmamıştı. Aradan geçen zamanla birlikte Huawei, bugün sürpriz bir açıklama yaparak Huawei P30 Lite'ı Türkiye'de satışa sunacağını duyurdu. Peki yeni Huawei telefon hangi özelliklerle geliyor?
Huawei P30 Lite için geri sayım başladı. Mayıs ayı sonuna kadar Türkiye genelinde satışa sunulması planlanan Huawei P30 Lite, şirketin en yeni 'Lite' etiketli modeli olsa da, 48 MP çözünürlüklü kamerasıyla amiral telefonlardan geri kalmıyor. Şimdi isterseniz yeni Huawei telefonun özelliklerine daha yakından bakalım:
128 GB dahili hafızası olan ve 4 GB RAM'le çalışan Huawei P30 Lite, aynı anda iki uygulamayı birden kolayca ekranda aktif olarak çalıştırabiliyor. 6.15 inç'lik bir ekrana sahip olan ve bu sayede 2312x1080 piksel ekran çözünürlüğü sunan cihazın kenarları kıvrımlı 3D arka paneli bulunuyor ve içeriğin engellenmeden görüntülenmesini sağlayan Dewdrop ön kamera tasarımı işlevselliği artırıyor.
İşlemci tarafına geldiğimizde Huawei P30 Lite'ın şirketin kendi işlemcisi olan Kirin 710'dan gücünü aldığını görüyoruz. Huawei P30 Lite ile ilgili en merak edilen nokta ise kamera... P30 lite, 48 megapiksellik f/1.8 kamera, 120 derece ultra geniş açılı 8 megapiksel kamera ve derinlik algılayan 2 megapiksellik kameralardan oluşan üçlü kamera donanımı ve yapay zeka destekli 24 megapiksel f/2.0 selfie kamerası ile dikkat çekiyor.
3340 mAh bataryadan enerjisini alan Huawei P30 Lite, 9 volt ve 2 amperlik 18 W/h güç sağlayan C tipi USB uyumlu Quick Charge adaptörü ile birlikte geliyor. Bu da telefonun oldukça kısa sürede şarj olabilmesi anlamına geliyor.
Mavi, Siyah ve Beyaz renk seçenekleri bulunan Huawei P30 Lite'ın fiyatı ise henüz belli değil.
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