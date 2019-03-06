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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
06.03.2019 - 10:51, Son Güncelleme:

Huawei P30 Lite: İşte öne çıkan tüm özellikleri

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Huawei P30 Lite: İşte öne çıkan tüm özellikleri

Uzun bir süredir sızıntılarla gündeme gelen Huawei P30 ailesi hakkında yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. İşte Huawei P30 Lite'ın özellikleri ve fiyatı...

Bu ayın sonunda tanıtılacak olan Huawei P30 Lite, serinin başlangıç telefonu olarak konumlandırılmasına rağmen oldukça güçlü özelliklerle geliyor. Kirin 970 işlemciden güç alan telefon 4/6 GB RAM ve 64/128 GB depolama alanına sahip. Bunun yanında 3240 mAh batarya ile gelen cihaz Android 9 Pie işletim sistemiyle kutudan çıkıyor.

Arka tarafına baktığımızda üçlü kamera kurulumuna yer verilmesi beklenen telefonun kamera çözünürlükleri hakkında ise net bir bilgi bulunmuyor. Beraberinde parmak izi okuyucusuyla gelen Huawei P30 Lite'ın su damlası olarak adlandırılan çentiğe sahip olacağı ön görülmekte. 6.15 inç ekran ile bizleri karşılayan telefon EMUI 9 arayüzüyle geliyor.

Şirkete yakın kaynaklardan sızdırılan bilgilere göre ise Çinli şirket, Huawei P20 Lite sürümünde kullanıcılarına sunduğu 369 Euro'luk fiyat etiketini aynen Huawei P30 Lite modelinde de çıkaracak. Orta segment piyasasındaki rekabeti arttıracak olan telefon Huawei'nin iddialı telefonlarından biri olacak gibi gözüküyor.

Huawei P30 Lite dışında şirket, Huawei P30 ve Huawei P30 Pro adında iki yeni modelin daha duyurusunu yapacak. Ancak Huawei bu konuda sessizliğini koruyor ve Paris'te gerçekleştirilmesi beklenen etkinlikte şirketin yeni oyuncaklarını sahneye çıkarması bekleniyor.  

İğne deliğinden iplik geçiren robotla tanışınİspanya'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC) akıllı robotlar göz doldurdu.NUWA Robotics adlı şirketin yetişkinlere ve çocuklara yardım konseptiyle ürettiği robotlar iğne deliğinden iplik geçirebiliyor. Herhangi bir objeyi tutup taşıyabiliyor.
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