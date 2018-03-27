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    Huawei P20 ve P20 Pro'nun özellikleri işte böyle olacak!

    Hürriyet Haber
    27.03.2018 - 06:31 | Son Güncelleme:

    Kullanıcılar tarafından oldukça merak edilen Huawei'nin yeni telefonları, Huawei P20 ve P20 Pro'nun tanıtılmasına saatler kala özellikleri sızdırıldı.

    Huawei''nin yeni amiral gemileri P20 ve P20 Plus, 27 Mart'ta Paris'te düzenlenecek olan bir etkinlikte tanıtılacak. İki cihazın arasında ciddi farklar bulunuyor. Huawei P20 çift arka kamera ile gelirken, P20 Pro'da 3 arka kamera bulunacak. Lecia işbirliğini sürdüren şirketin 3. kamerayı ne amaçla kullanacağı henüz bilinmiyor. İki telefonunda 2240x1080 çözünürlüklü, 18:9 çentikli ekranı bulunuyor.

    Huawei P20 ve P20 Pronun özellikleri işte böyle olacak

    Teknoloji olarak ise P20'de LCD ekran tercih edilmiş. P20 Pro'da ise OLED ekran kullanılmış. Yani P20 Pro'da görüntüler, P20'ye göre daha canlı ve kaliteli olacak. Telefonların donanım özelliklerine gelecek olursak, Huawei işlemci olarak kendi tasarladığı Kirin 970 yonga setini kullanacak. İki telefonda da 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı olacağı tahmin ediliyor. Hafıza kartının ise telefonlarda yer almayacağı söyleniyor. 

    Etiketler: Özellikler , Çıkış tarihi
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