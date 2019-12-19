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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
19.12.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Huawei P Smart Pro duyuruldu: İşte özellikleri

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Huawei P Smart Pro duyuruldu: İşte özellikleri

Çinli Huawei'nin yeni akıllı telefonlarından P Smart Pro, sessiz sedasız ortaya çıktı. 48 megapiksel ana kamerasıyla birlikte üçlü kamera kurulumuyla gelen yeni Huawei telefon, pop-up kamerası ve 4000 mAh bataryasıyla telefon pazarını hareketlendireceğe benziyor.

Huawei P Smart Pro'nun resmi duyurusu yapıldı. P Smart serisinin yeni üyesi olan cihaz 6.59 inç'lik bir ekran büyüklüğüne sahip. 1080x2340 piksel ekran çözünürlüğü sunan telefonda ekran/gövde oranı yüzde 91'i bulurken, bunda elbette Huawei P Smart Pro'nun kullanmış olduğu pop-up kamera etkili oluyor. Ön kamera telefonun ön yüzünde konumlandırılmamış; bunun yerine aç/kapa mekanizmasını kullanan telefon, ekrandan daha fazla alanı kullanıcıya bırakıyor.

12 nm üretim geometrisiyle üretilen 8 çekirdekli Kirin 710F işlemciden gücünü alan Huawei P Smart Pro, 6 GB RAM ile geliyor. Bu da uygulama ve oyunların oldukça hızlı çalışabildiği anlamına geliyor. 128 GB dahili hafızayla kutusundan çıkan telefonda microSD kart desteği de bulunduğundan toplam hafızayı 512 GB'a kadar yükseltebilmek mümkün. 

Gelelim kameralara. Cihazın ön yüzündeki kameranın pop-up kamera olduğunu söylemiştik. 16 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen ön kameranın f/2.2 diyafram değeri bulunuyor. Arka yüze geldiğimizde ise ana kameranın 48 MP çözünürlüğünde görüntü alabildiğini söyleyebiliriz. İkinci kamera 8 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı fotoğrafların çekilebilmesine olanak verirken, 2 MP çözünürlüğünde görüntü alan derinlik sensörüyle birikte portre fotoğraflar elde edebiliyorsunuz.

Huawei P Smart Pro duyuruldu: İşte özellikleri

4000 mAh bataryasıyla gelen Huawei P Smart Pro, Android 10 tabanlı EMUI 9.1 işletim sistemiyle kullanıcısının karşısına çıkıyor. Bluetooth 4.2 teknolojisini destekleyen, aynı zamanda 3.5 mm kulaklık yuvasına da tasarımında yer veren cihazın güç tuşunda entegre parmak izi tarayıcı bulunuyor. 

Cihazın Türkiye'ye ne zaman geleceği belli değil; yurt dışında sahip olacağı fiyat etiketinde ise 360 dolar yazıyor. 

Yapay zeka ‘engel’leri ortadan kaldırıyorGoogle, İsviçre’nin Zürih kentinde yapay zeka zirvesi düzenledi. Hurriyet.com.tr olarak Google’ın daveti üzerine katıldığımız etkinlikte gelecekte işsizliğe sebep olmasından korkulan yapay zeka teknolojisinin aslında insanlık için ne kadar faydalı olabileceği anlatıldı, engellilerin günlük hayatını nasıl kolaylaştırdığı örneklerle masaya yatırıldı.
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