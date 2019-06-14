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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
14.06.2019 - 09:42, Son Güncelleme:

Huawei Nova 5 Pro ortaya çıktı! İşte ilk görüntüleri ve özellikleri

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Huawei Nova 5 Pro ortaya çıktı! İşte ilk görüntüleri ve özellikleri

Çinli Huawei, şu sıralar kendi işletim sistemi HongMeng OS işletim sistemine yoğunlaşırken, diğer yandan yeni telefonlarını da ortaya çıkarmaktan geri durmuyor. İşte karşınızda Huawei'nin yeni oyuncağı Huawei Nova 5...

Huawei, yeni akıllı telefonu için düğmeye bastı. Huawei Nova 5 Pro ismini taşıyan yeni modelin ekranının üzerinde minik bir çentik yer alıyor. Arka yüzünde 4'lü kamera kurulumu konumlandırılan cihaz, ana kamera, ultra geniş açılı kamera, ToF sensörü yani derinlik algılama kamerasına sahip. Huawei Nova 5 Pro, 6.39 inç'lik AMOLED ekran kullanıyor. 

Kirin 980 yonga setinden gücünü alan cihaz 40 W hızlı şarj destekli 3.500 mAh'lik pil kullanıyor. Arka kamera sisteminde 48 megapiksel ana sensör görev yapabilir. Akıllı telefonun ön tarafında ise 25 megapiksellik bir selfie kamerası bulunuyor. 

Huawei Nova 5 Pro ortaya çıktı İşte ilk görüntüleri ve özellikleri

8 GB RAM + 128 GB depolama alanı ve 8 GB RAM + 256 GB depolama alanı sunan iki farklı varyant olarak piyasaya sürülmesi beklenen Huawei Nova 5 Pro, Yeşil, Siyah, Mor ve Turuncu olmak üzere dört renk seçeneği ile gelecek. 

Ekrana gömülü parmak izi teknolojisinden faydalanan cihazın ne zaman satışa sunulacağı ise henüz belirsiz.

Arttırılmış gerçeklik hayatımızı değiştirecek!Türk girişimci Şahin Boydaş ile WWDC 2019 etkinliğinde bir araya geldik. Küçük bir ekiple LEO AR Camera uygulamasını geliştiren Boydaş ile hayatımızı baştan sona değiştirmeye başlayan artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisinin geldiği son noktayı konuştuk.
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