Huawei Nova 5 Pro ortaya çıktı! İşte ilk görüntüleri ve özellikleri
Çinli Huawei, şu sıralar kendi işletim sistemi HongMeng OS işletim sistemine yoğunlaşırken, diğer yandan yeni telefonlarını da ortaya çıkarmaktan geri durmuyor. İşte karşınızda Huawei'nin yeni oyuncağı Huawei Nova 5...
Huawei, yeni akıllı telefonu için düğmeye bastı. Huawei Nova 5 Pro ismini taşıyan yeni modelin ekranının üzerinde minik bir çentik yer alıyor. Arka yüzünde 4'lü kamera kurulumu konumlandırılan cihaz, ana kamera, ultra geniş açılı kamera, ToF sensörü yani derinlik algılama kamerasına sahip. Huawei Nova 5 Pro, 6.39 inç'lik AMOLED ekran kullanıyor.
Kirin 980 yonga setinden gücünü alan cihaz 40 W hızlı şarj destekli 3.500 mAh'lik pil kullanıyor. Arka kamera sisteminde 48 megapiksel ana sensör görev yapabilir. Akıllı telefonun ön tarafında ise 25 megapiksellik bir selfie kamerası bulunuyor.
8 GB RAM + 128 GB depolama alanı ve 8 GB RAM + 256 GB depolama alanı sunan iki farklı varyant olarak piyasaya sürülmesi beklenen Huawei Nova 5 Pro, Yeşil, Siyah, Mor ve Turuncu olmak üzere dört renk seçeneği ile gelecek.
Ekrana gömülü parmak izi teknolojisinden faydalanan cihazın ne zaman satışa sunulacağı ise henüz belirsiz.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle