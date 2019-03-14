Huawei Nova 4e özellikleri açıklandı! Fiyatı şaşırttı
Çinli Huawei'nin uzun zamandır sır gibi sakladığı yeni telefonu Huawei Nova 4e'nin özellikleri ve fiyatı daha tanıtılmadan belli oldu.
Huawei Nova 4e'nin fiyatı, özellikleriyle belli oldu. Huawei Nova 4e veya Huawei P30 Lite ismiyle satışa çıkması beklenen Huawei'nin yeni telefonunun ilk resmi görüntüsü yayınlandı. Arka yüzünde üç kamerasıyla dikkat çeken cihazda LED flaş da hemen kameraların alt kısmında yer alıyor. Parmak izi tarayıcısına baktığımızda ise klasik bir yöntem tercih edilmiş ve cihazın arka yüzeyinde konumlandırılmış.
Huawei Nova 4e'nin ön yüzüne baktığımızda ise damla çentik tasarım dikkat çekiyor. Ekranı olabildiğince geniş kullanan ve çerçeveleri incelten şirket, 14 Mart tarihinde Huawei Nova 4e'i duyuracak. Diğer yandan şirkete yakın kaynaklar Huawei P30 Lite ile Huawei Nova 4e modellerinin ya aynı model olacağını, ya da benzer özellikler taşıyacağı konusunda hemfikir görünüyor.
6.15 inç'lik ekranla gelmesi beklenen Huawei Nova 4e, gücünü ise Kirin 710 işlemciden alıyor. 6 GB RAM'le gelen telefonda 128 GB dahili depolama hafızası bulunurken, diğer yandan 3340 mAh batarya da cihazın ortalama bir gün batarya sorunu yaratmadan çalışacağını gösteriyor.
Arka yüzeyine geldiğimizde ise ana kameranın 24 MP, geniş açılı kameranın 8 MP, derinlik algılama için kullanılacak üçüncü kameranın ise 2 MP çözünürlüğünde olduğu dikkat çekiyor.
Huawei Nova 4e'nin ön yüzünde ise 32 MP selfie kamerası mevcut.
Beyaz, siyah ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olan akıllı telefonun 4/128 GB sürümü yaklaşık 298 dolarken 6/128 GB’lık sürümü ise yaklaşık olarak 342 dolara satışa sunuluyor.
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