Huawei Nova 4e işte bu özelliklerle geliyor
Çinli teknoloji üreticisi Huawei'nin yeni oyuncaklarından biri olan Huawei Nova 4e'nin özellikleri internete sızdı. Huawei P30 Lite ile hemen hemen aynı özelliklere sahip olan cihaz bakın nasıl olacak?
Huawei P30 Lite ile oldukça benzerlik taşıyan ve çok yakında tanıtılması beklenen Huawei Nova 4e, 6.15 inç'lik bir ekranla geliyor ve 1080x2313 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. Huawei Mate 20 Lite modelindeki gibi Kirin 710 işlemciden güç alan cihaz, 4 GB ve 6 GB RAM seçenekleriyle gelecek. Diğer yandan depolama hafızası söz konusu olduğunda 128 GB'lık bir kapasite bizleri karşılıyor.
Arka yüzünde üç kamera bulunması beklenen cihazın ana kamerası 32 megapiksel olacak. Ayrıca 3340 mAh bataryasıyla da öne çıkan Huawei Nova 4e, Android 9.0 Pie işletim sistemi yüklü olarak kullanıcısına ulaşacak.
Magic Night, Bird Blue ve Pearl White renkleriyle yeni sahiplerini bekleyecek olan modelde EMUI 9.0.1 arayüzü kullanılacak. Ürün, 14 Mart'ta tanıtılacak.
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