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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
08.03.2019 - 13:20, Son Güncelleme:

Huawei Nova 4e işte bu özelliklerle geliyor

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Huawei Nova 4e işte bu özelliklerle geliyor

Çinli teknoloji üreticisi Huawei'nin yeni oyuncaklarından biri olan Huawei Nova 4e'nin özellikleri internete sızdı. Huawei P30 Lite ile hemen hemen aynı özelliklere sahip olan cihaz bakın nasıl olacak?

Huawei P30 Lite ile oldukça benzerlik taşıyan ve çok yakında tanıtılması beklenen Huawei Nova 4e, 6.15 inç'lik bir ekranla geliyor ve 1080x2313 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. Huawei Mate 20 Lite modelindeki gibi Kirin 710 işlemciden güç alan cihaz, 4 GB ve 6 GB RAM seçenekleriyle gelecek. Diğer yandan depolama hafızası söz konusu olduğunda 128 GB'lık bir kapasite bizleri karşılıyor.

Arka yüzünde üç kamera bulunması beklenen cihazın ana kamerası 32 megapiksel olacak. Ayrıca 3340 mAh bataryasıyla da öne çıkan Huawei Nova 4e, Android 9.0 Pie işletim sistemi yüklü olarak kullanıcısına ulaşacak.

Magic Night, Bird Blue ve Pearl White renkleriyle yeni sahiplerini bekleyecek olan modelde EMUI 9.0.1 arayüzü kullanılacak. Ürün, 14 Mart'ta tanıtılacak.

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