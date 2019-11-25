Huawei MatePad Pro duyuruldu! İşte Çinlilerin yeni oyuncağı
Çinli Huawei'nin bir süredir beklenen yeni tableti gün yüzüne çıktı. Huawei MatePad Pro adını taşıyan yeni tablet, bakın hangi özellikleriyle öne çıkıyor?
Tablet pazarına bugün yeni bir oyuncu katıldı. Huawei'nin MatePad Pro adını verdiği yeni tableti, iPad Pro ve Galaxy Tab S6 gibi ürünlere kafa tutacak. Yani üst düzey bir tabletten söz ediyoruz. 10.8 inç'lik ekranıyla gelen cihaz, AMOLED ekran kullanıyor ve 2560x1600 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. Yüzde 90 oranında ekran/kasa oranıyla dikkat çeken ürünün ön yüzünde 8 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen kamera bulunuyor.
Ürünün iki farklı modeli var: 6 GB / 8 GB RAM ile birlikte 128 GB / 256 GB depolama hafızasıyla gelen cihazın işlemcisi ise Huawei Mate 30 serisi telefonlarda gördüğümüz, şirketin kendi geliştirdiği işlemci olan Kirin 990. Arka yüzünde de 13 MP çözünürlüğünde kamera kullanan Huawei MatePad Pro, Android işletim sistemi yüklü olarak kutusundan çıkıyor. Aynı zamanda EMUI 10 arayüzüyle gelen tablet, Mate 30'da olduğu gibi Google Play mağazası içermiyor ve uygulamaları indiremiyorsunuz. Bunun yerine Huawei AppGallery'i kullanmanız gerekiyor.
Yanında kalemi ile birlikte gelen cihazda 40W süper hızlı şarj desteği bulunuyor. 7250 mAh bataryası ile uzun süre kullanım sağlayan cihazda 15W kablosuz şarj desteği de var. Ayrıca kablosuz ters şarj özelliği sayesinde başka cihazları da şarj edebiliyor.
Ürünün fiyatı ise 470 dolar.
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