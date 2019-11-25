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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
25.11.2019 - 13:27, Son Güncelleme:

Huawei MatePad Pro duyuruldu! İşte Çinlilerin yeni oyuncağı

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Huawei MatePad Pro duyuruldu! İşte Çinlilerin yeni oyuncağı
Fotoğraflar: Huawei

Çinli Huawei'nin bir süredir beklenen yeni tableti gün yüzüne çıktı. Huawei MatePad Pro adını taşıyan yeni tablet, bakın hangi özellikleriyle öne çıkıyor?

Tablet pazarına bugün yeni bir oyuncu katıldı. Huawei'nin MatePad Pro adını verdiği yeni tableti, iPad Pro ve Galaxy Tab S6 gibi ürünlere kafa tutacak. Yani üst düzey bir tabletten söz ediyoruz. 10.8 inç'lik ekranıyla gelen cihaz, AMOLED ekran kullanıyor ve 2560x1600 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. Yüzde 90 oranında ekran/kasa oranıyla dikkat çeken ürünün ön yüzünde 8 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen kamera bulunuyor. 

Ürünün iki farklı modeli var: 6 GB / 8 GB RAM ile birlikte 128 GB / 256 GB depolama hafızasıyla gelen cihazın işlemcisi ise Huawei Mate 30 serisi telefonlarda gördüğümüz, şirketin kendi geliştirdiği işlemci olan Kirin 990. Arka yüzünde de 13 MP çözünürlüğünde kamera kullanan Huawei MatePad Pro, Android işletim sistemi yüklü olarak kutusundan çıkıyor. Aynı zamanda EMUI 10 arayüzüyle gelen tablet, Mate 30'da olduğu gibi Google Play mağazası içermiyor ve uygulamaları indiremiyorsunuz. Bunun yerine Huawei AppGallery'i kullanmanız gerekiyor. 

Huawei MatePad Pro duyuruldu İşte Çinlilerin yeni oyuncağı


Yanında kalemi ile birlikte gelen cihazda 40W süper hızlı şarj desteği bulunuyor. 7250 mAh bataryası ile uzun süre kullanım sağlayan cihazda 15W kablosuz şarj desteği de var. Ayrıca kablosuz ters şarj özelliği sayesinde başka cihazları da şarj edebiliyor. 

Ürünün fiyatı ise 470 dolar. 

Oyunlar 150 milyar dolara dayandıPC ve konsol oyunları geride kalıyor, mobil oyunlar dahil oyun sektörü sadece 2019'da 150 milyar dolara yakın gelir yaratarak geleceği şekillendirmeye başladı bile. Dubai'de gerçekleştirilen On.DXB etkinliği kapsamında PUBG Mobile'ın mimarı Tencent'in daveti üzerine oyun zirvesini yakından takip ederken, Digital Age Yazı İşleri Müdürü Savaş Önemli ve ShiftDelete.Net'ten Gökey Yılmazer ile oyunlar üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.
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