Huawei Mate X ile PUBG oynadılar, ortaya bu görüntüler çıktı!
Çinli teknoloji üreticisi Huawei'nin henüz satışa sunulmayan; ancak ses getiren esnek ekranlı telefonu Huawei Mate X tekrar gün yüzüne çıktı. Bu kez cihazla son zamanların popüler oyunu PUBG oynandı. Ortaya bakın nasıl görüntüler çıktı?
Satışa çıkış tarihi Samsung'un Galaxy Fold cihazıyla birlikte sürekli ertelenen esnek ekranlı Huawei Mate X'in ne zaman satışa sunulacağı belirsizliğini koruyor. Şirkete yakın kaynaklar, tıpkı Samsung'ta olduğu gibi Huawei'nin de cihazından emin olmak için beklediğini, bu süreçte bir dizi testi cihazlarına uygulamaya devam ettiğini belirtiyor.
Ekranı katlanabilen yapısıyla tanıtıldığı gün tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Huawei Mate X, satışa sunulduğunda gerçekten de piyasadaki en farklı telefon olacak gibi görünüyor. Ekranı kapandığında telefon, açıldığında ise bir tablet görünümünde olan cihazla oyun oynamak ise farklı bir deneyim olacak. Bu kapsamda yayınlanan bir videoda Huawei Mate X ile son zamanların popüler oyunu PUBG test edildi. Oyunun büyük bir ekranda oynanması ise PUBG'nin çok farklı bir havada oynanmasını sağlıyor.
Ekranı açık haldeyken 8 inç'lik bir büyüklüğe sahip olan ve 2480x1148 piksel ekran çözünürlüğü sunan Huawei Mate X, kapandığında ise 6.38 inç'lik bir telefon ekranı büyüklüğü sunuyor. Cihaz üzerinden PUBG oynanış videosunu izlemek istiyorsanız aşağıdaki YouTube bağlantısından faydalanabilirsiniz.
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