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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerTeknoloji HaberleriHuawei Mate 30 telefonlara güç verecek işlemci: Kirin 990 5G
GeriTeknoloji Huawei Mate 30 telefonlara güç verecek işlemci: Kirin 990 5G
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Teknoloji
07.09.2019 - 00:51, Son Güncelleme:

Huawei Mate 30 telefonlara güç verecek işlemci: Kirin 990 5G

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Huawei Mate 30 telefonlara güç verecek işlemci: Kirin 990 5G

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu CEO'su Richard Yu, IFA'da "Rethink Evolution" başlıklı bir açılış konuşması yaptı ve en son amiral Kirin 990 çip serisini duyurdu. İşte karşınızda Çinlilerin yeni işlemcileri Kirin 990 ve Kirin 990 5G...

Huawei Kirin 990 (5G) aynı zamanda sektörün en kompakt 5G akıllı telefon çözümü özelliğini taşıyor. Son teknoloji 7 nm + EUV üretim süreciyle Kirin 990 (5G), daha küçük bir alan ve daha düşük güç tüketimi sağlayan 5G modem ile entegre edildi. Kirin 990 (5G), hem bağımsız olmayan (NSA) hem de bağımsız (SA) mimarileri ve TDD / FDD tam frekans bantlarını destekleyen ve çeşitli ağların donanım gereksinimlerini karşılamasını sağlayan ilk tam frekans 5G SoC olarak rakiplerinden ayrılıyor. Balong 5000’in mükemmel 5G bağlantı kabiliyetini temel alan Kirin 990 (5G), sektörde eşsiz 5G deneyimi sunan, 2.3 Gbit / sn'lik lider indirme hızı ve 1.25 Gbit / s'lik yükleme bağlantı hızı sunuyor.

5G çağına AI işlem gücünü getiren NPU mimarisi

Kirin 990 (5G), Da Vinci mimarisi üzerine inşa edilen, büyük ve küçük olmak üzere çift NPU çekirdeği içeren ilk amiral gemisi SoC'dir. Büyük çekirdekler, ağır işlem senaryolarında yüksek performans ve güç verimliliği sağlarken, sektörün ilk küçük çekirdekli yapısı, yenilikçi NPU mimarisinin getirdiği akıllı bilgi işlem gücüne tam anlamıyla sahip olan ultra düşük güç tüketimi uygulamalarını güçlendiriyor.

Performans ve enerji tasarrufu özellikleri

Kirin 990, 2.86 GHz'e kadar baskın bir frekansa sahip iki ultra büyük çekirdek, iki büyük çekirdek ve dört küçük çekirdek içeren üç seviyeli bir güç verimliliği yapısına sahip. Ek olarak, Kirin 990 16-çekirdekli Mali-G76 GPU ve akıllı işlem süreci dağıtımı için etkili bir bant genişliği tasarrufu ve düşük güç tüketimi sağlayan yeni sistem düzeyinde Akıllı Önbellek kullanıyor. Oyun tecrübeleri için Kirin 990 (5G), donanım altyapısı ve çözümleri arasında etkin bir iş birliğine olanak sağlayan, endüstri lideri olan Kirin Gaming + 2.0'ı destekliyor.

Muhteşem fotoğrafçılık deneyimi için yenilenmiş ISP 5.0

Fotoğrafçılığa gelince, Kirin 990 (5G) düşük ışıklı ortamlarda daha parlak ve daha net görüntüler yakalamak için blok eşleştirme ve 3D filtreleme (BM3D), profesyonel düzeyde donanım gürültüsü azaltma (NR) özellikleri yepyeni bir ISS 5.0 ile geliyor. Aynı zamanda, videolarda daha doğru ses işleme için çift alanlı video NR kullanan ilk işlemci olma özelliğini taşıyor. Buna ek olarak, AI segmentasyonunu temel alan gerçek zamanlı video işleme ve görüntü oluşturma gibi özelliklerle görüntü renk çerçevesini çerçeveye göre ayarlayıp sinema kalitesinde görüntüler sunabiliyor.

 

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