Huawei Mate 30 tanıtım posteri ortaya çıktı
Huawei'nin gelecek haftalarda dünyaya duyurması beklenen yeni telefon serisi Huawei Mate 30'a ait en net görüntü nihayet ortaya çıktı. Yayınlanan posterde cihazın tasarımının bir önceki modele göre hayli değiştiği dikkat çekiyor.
İnternete düşen bir tanıtım posteri Huawei Mate 30'un arka panelinde, dairesel bir modül içerisine yerleştirilmiş dörtlü kamera sisteminin yer alacağını gösteriyor. Ayrıca telefonun ekranında büyük sayılabilecek bir çentik var.
HUAWEI MATE 30 PRO NASIL OLACAK?
Huawei Mate 30 Pro, tanıtılacak telefonların en donanımlısı olacak. 6.71 inç'lik büyük ekranıyla gelmesi beklenen Huawei Mate 30 Pro, AMOLED bir ekran kullanacak. 90 Hz ekran yenileme hızına sahip olan cihaza benzer şekilde OnePlus 7 Pro da aynı özelliğe sahip. Diğer yandan arka kameralar cihazın en merak edilen noktalarından biri; şirkete yakın kaynakların iddiasına göre Huawei bu cihazında da 50x dijital zum ve 5x optik zum sunacak. Yani P30 serisinden geri kalır yanı olmayacak.
Mavi, kırmızı ve siyah renkli kasalara sahip olması beklenen Huawei Mate 30 Pro, 5G teknolojisini de destekliyor olacak. Huawei'nin kendi geliştirdiği Kirin 985 işlemciden güç alan Huawei Mate 30 Pro, 55W hızlı şarj teknolojisinden faydalanıyor. 4200 mAh bataryadan enerjisini alan telefon, bu teknoloji sayesinde çok daha hızlı şarj olacak.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle