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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
19.09.2019 - 19:16, Son Güncelleme:

Huawei Mate 30 Pro'da WhatsApp var mı yok mu?

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Huawei Mate 30 Pro'da WhatsApp var mı yok mu?

Huawei'nin yeni telefonları Huawei Mate 30 ve Mate 30 Pro tanıtıldı. Cihazlar telefon pazarını hayli hareketlendirecek güçlü özelliklere sahip; ancak Google ambargosu nedeniyle Google Play Store, cihazlarda yer almıyor. Peki bu yeni telefonlarda uygulama mağazasının bulunmaması ne anlama geliyor? WhatsApp gibi popüler uygulamaları kimse indirip kullanamayacak mı?

Ticaret savaşı Huawei'nin yeni telefonlarında etkisini gösterdi; cihazlar önemli bir eksikle geliyor. Çin ile ABD arasında süregelen ticaret savaşlarından en büyük zararı gören şirketlerden biri olan Huawei, Google ambargosunun ardından dünyaya tanıttığı telefonlarında ilk kez Google Play Store'a yer veremedi. Açık kaynak kodlu bir işletim sistemi olduğu için Google'ın karışamadığı Android 10 işletim sistemini kullanan yeni telefonlarda, Google'ın uygulama mağazası yer almıyor. Peki bu ne demek? Telefonlara uygulama indiremiyor muyuz? Elbette hayır. 

Huawei'bnin bir süredir üzerinde çalıştığı ve ekosistemini genişlettiği Huawei AppGallery, şirketin kendine ait uygulama mağazası. Telefonlara yüklü olarak gelen bu mağazadan pek çok uygulamayı cihazınıza indirebiliyorsunuz. WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram başta olmak üzere birçok uygulamayı kullanmakta bir sıkıntı yaşanmıyor. Ancak cihazda Google desteği olmadığından, Google'a ait uygulamalar yok. 

Diğer bir deyişle, Google'a ait YouTube, Google Maps gibi uygulamaları telefona doğrudan mağaza üzerinden yükleyemiyorsunuz. Huawei AppGallery içinde Google uygulamaları yer almadığından kullanıcıların YouTube'a girmek istediklerinde web tarayıcılarını kullanmaları gerekecek. Henüz gelişmekte olan bir ekosisteme sahip olması nedeniyle Google Play Store gibi geniş bir uygulama yelpazesi bulunmayan Huawei AppGallery, her ne kadar birçok popüler uygulamaya ev sahipliği yapsa da, kullanıcıların buna nasıl tepki vereceğini zaman gösterecek.

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