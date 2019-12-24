Huawei Mate 30 Pro Türkiye'de Google servisleri olmadan mı satışa çıkacak?

ABD ile Çin arasında süregelen ambargo nedeniyle Mate 30 serisinde Google servislerinin bulunmaması, telefonun Türkiye'ye geliş tarihinin ertelenmesine sebep olmuştu. Ancak şirket, yapılan son açıklamada Mate 30 Pro'yu Türkiye'ye getireceğini duyurdu. Ancak bu telefonlarda Google servisleri bulunmayacak. Yani Mate 30 Pro'yu kutusundan çıkardığında Huawei servisleriyle kullanacaksınız. Bu da Google Play Store'un bulunmadığı bir telefon demek.



Gelelim Mate 30 Pro'nun öne çıkan özelliklerine... Mate 30 Pro’nun önü ve arkası cam yapıya sahip. Gorilla Glass 6 teknolojisi ile korunan telefonda IP68 sertifikası da mevcut. IP68 ile birlikte telefon, 2 metre derinlikte yarım saate kadar dayanıklılık sunabiliyor. Ayrıca telefonun boyutları ve ağırlığı, 158.1 x 73.1 x 8.8 mm ölçülerinde ve 198 gram şeklinde.

Ekranda Mate 30’a göre biraz daha büyük çentik yer alsa da yan çerçevelerin kalınlığının 0 mm’ye indirildiğini görüyoruz. 6.53 inç boyutunda, 2K+ çözünürlüğünde ve 18.5:9 formatında çentikli OLED ekranla gelen telefonun ekranı 409 ppi değerinde piksel yoğunluğu sunuyor. Ekran DCI-P3 ve HDR10 desteğine de sahip.

Huawei Mate 30 Pro, HiSilicon tarafından geliştirilen ve şu anda en güçlü mobil işlemcilerden biri olan Kirin 990 işlemcisinden güç alıyor.

8 GB RAM ile birlikte bizleri karşılayan telefonun depolama alanı tarafında ise UFS 3.0 standartında 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı varyasyonu bulunuyor. Telefonun hafızası Huawei tarafından satılan Nano Memory kartları ile birlikte 256 GB’a kadar artırılabiliyor.

Kamera tarafına bakıldığında Huawei P30 Pro‘yla benzer kamera kurulumuna sahip olduğunu görüyoruz. Ana kamera, telefoto kamera, ultra geniş açı ve 3D ToF kamera olmak üzere 4 kamera ile karşımıza çıkan telefonun ana kamerası, 40 Megapiksel çözünürlüğünde ve f/1.6 diyafram açıklığına sahip.

8 Megapiksel telefoto kamera ve 40 Megapiksel ultra geniş açı kameranın diyafram değerleri ise f/2.4 ve f/1.8 şeklinde. Telefoto lens, 3 kata kadar optik yakınlaştırma yapabiliyor. Hibrit yakınlaştırma ile birlikte 10 kata kadar yakınlaştırma yapabilen kamera, toplamda 45 kat yakınlaştırma yapabiliyor. 3D ToF kamera ile birlikte de telefonun kamerası, 3 boyutlu tarama yapabiliyor. Bu sayede portre modu ve açıklık modu gibi özellikler daha başarılı bir deneyim yaratıyor.

Ön tarafta ise bizleri 32 Megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 3D ToF kamera olmak üzere çift kamera karşılıyor.

4K çözünürlüğünde ve saniyede 60 kareye kadar videolar kaydedebilen telefon, Full HD çözünürlüğünde saniyede 960 kare video kaydı yapabiliyor. Telefon HD çözünürlüğünde ise saniyede 7680 kare video kaydedebiliyor.

4.500 mAh kapasiteli bataryadan beslenen Mate 30 Pro, 40W değerinde şarj adaptörü ile birlikte kutusundan çıkıyor. Kablosuz şarjda ise 27W desteği sunuyor. Tersine kablosuz şarj özelliği de mevcut.

Huawei Mate 30 Pro’nun Android ile birlikte gelmeyeceğine dair birçok iddia ortaya çıkmıştı. Ancak Mate 30 Pro, Android 10 ile birlikte bizleri karşılıyor. Android 10’a arayüz tarafında ise EMUI 10 arayüzü eşlik ediyor.



