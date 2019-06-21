Huawei Mate 30 Pro Android işletim sistemiyle mi gelecek?
Çin merkezli teknoloji üretici Huawei'nin sonbahar döneminde tanıtmayı planladığı yeni amiral telefon serisi Huawei Mate 30'la ilgili akıllarda pek çok soru var. En çok merak edilen nokta ise yeni telefonların Android işletim sistemini kullanmama ihtimali...
Huawei P30 serisi telefonlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Huawei, 50 megapiksele kadar zum yapabilen P30 Pro ile telefon pazarında bir ilki yapmıştı. Şimdi ise şirket, Mate serisinin yeni halkası üzerinde son çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında Londra'da yapılan bir etkinlikte duyurulan Huawei Mate 20 serisinin ardından bu yıl ise yine aynı tarihlerde Mate 30 serisi cihazlarla karşı karşıya geleceğiz.
6.71 inç'lik büyük ekranıyla gelmesi beklenen Huawei Mate 30 Pro, AMOLED bir ekran kullanacak. 90 Hz ekran yenileme hızına sahip olan cihaza benzer şekilde OnePlus 7 Pro da aynı özelliğe sahip. Diğer yandan arka kameralar cihazın en merak edilen noktalarından biri; şirkete yakın kaynakların iddiasına göre Huawei bu cihazında da 50x dijital zum ve 5x optik zum sunacak. Yani P30 serisinden geri kalır yanı olmayacak.
Mavi, kırmızı ve siyah renkli kasalara sahip olması beklenen Huawei Mate 30 Pro, 5G teknolojisini de destekliyor olacak. Huawei'nin kendi geliştirdiği Kirin 985 işlemciden güç alan Huawei Mate 30 Pro, 55W hızlı şarj teknolojisinden faydalanıyor. 4200 mAh bataryadan enerjisini alan telefon, bu teknoloji sayesinde çok daha hızlı şarj olacak.
Diğer yandan cihazla ilgili merak edilen bir konu var: İşletim sistemi... Mate 30 Pro’nun yılın en gelişmiş telefonlarından birisi olması bekleniyor. Ancak, yasak nedeniyle Huawei’nin yeni amiral gemisinin özelliklerinde ve en önemlisi işletim sisteminde değişiklik yapıp yapmayacağı bilinmiyor.
Huawei telefon sevkiyatlarında yüzde 40 ile 60 arasında bir düşüş bekliyor.
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