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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
03.10.2018 - 07:42, Son Güncelleme:

Huawei Mate 20 Pro nasıl olacak?

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Huawei Mate 20 Pro nasıl olacak?

Huawei'nin yeni Mate telefonunun tanıtım tarihi olan 16 Ekim tarihi yaklaştıkça Mate 20 hakkında daha da fazla detay sızdırılıyor. Fakat bu sefer ortaya çıkan bilgiler, telefonun tasarımı veya donanımından fazlasını da içeriyor.

İsrailli teknoloji sitesi Giraffa'nın elde ettiği sunum slaytlarından edinilen bilgilere göre Mate 20'de etkileyici donanım ve tasarımdan fazlası da olacak. Öyle ki, yeni Huawei ile birlikte oldukça gelişmiş teknolojik özelliklerin bizleri beklediğini söyleyebiliriz.

Öncelikle parmak izi ve yüz tarama gibi özelliklere görece daha ilginç bir yöntem olan sesle kilit açma özelliği "Bone Voice ID"nin yeni cihazın tanıtım sunumundaki ilk büyük detay olması bekleniyor. Bu özellik, telefon ile birlikte gelen kulaklıkları kullanarak kullanıcının sesini algılıyor ve eşleşme durumunda telefon kilidini açabiliyor. Bunun yanında Mate 20 Pro'da bir ekran içi parmak izi sensörü de bulunacak.

Sunum slaytlarında ilerleyince Huawei'nin Nano SD hafıza kartı üzerinde de çalışıyor olduğu görülüyor. Micro SD kartlardan daha az alan kaplayacak bu hafıza kartları hakkında daha fazla bilgi yok. Bu yeni teknoloji hakkında sunucu tarafından sözlü olarak iletilecek detaylar da olduğu tahmin ediliyor.

Grieva, sunum ile birlikte telefonun donanım tablosunun da gün yüzüne kesin olarak çıktığını iddia ediyor. Kirin 980 işlemci, devasa 6.9 inç ekran, 6GB RAM, 4200mAh kapasiteli batarya gibi etkileyici bir tablo ile karşı karşıya olduğumuzu belirtelim. Huawei büyük ihtimalle elindeki teknolojilerin en iyisini Pro modeli ile ortaya çıkaracak.

Huawei Mate 20'nin özellikleri ise aynı Kirin 980 işlemci, 6.53 inç ekran, 4GB RAM ve 4000mAh batarya gibi yine günümüz için oldukça yüksek bir konfigürasyon tablosunu oluşturuyor. Mate 20'nin Pro modelinin aksine bir ekran içi parmak izi sensörü yerine telefonun arkasında bulunan standart bir parmak izi sensörü ile geleceği göze çarpan farklılıklar arasında. Ancak iki model de Bone Voice ID ve geliştirilmiş yüz tanıma teknolojisine sahip olacak.

Son olarak iki Mate 20 telefonu da 24MP'lik üç kameralı sistemi arkasında taşıyacak. Elbette Mate 20 Lite daha önceden tanıtıldığı için detayları ortada, bu yüzden Mate 20 Lite ile sevilen birçok özelliğin de bu telefonlarda olmasını bekliyoruz.



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