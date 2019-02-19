Huawei Mate 20 Pro nasıl kablosuz şarj ediyor?
Huawei Mate 20 Pro model telefonların en dikkat çeken özelliği hiç şüphesiz tersine kablosuz şarj desteğine sahip olmaları. Yani bu telefonla diğer telefonları herhangi bir kablo kullanmaksızın şarj edebilmek mümkün. Peki bu nasıl olabiliyor?
Çinli telefon üreticisi Huawei'nin geçen yıl ses getiren telefonlarından Huawei Mate 20 Pro, tersine kablosuz şarj teknolojisiyle öne çıkıyor. Bu anlamda bir ilki başaran cihaz, arada kablo olmaksızın bir başka telefonu kablosuz şarj edebiliyor. Bunun için öncelikle Huawei Mate 20 Pro'da ilgili özelliğin aktif hale getirilmesi gerekiyor. Ayarlar > Pil yolunu izleyerek Reverse Charging (Tersine Şarj) özelliğini açtıktan sonra yapmanız gereken tek şey telefonunuzu ters çevirmek ve bir başka telefonu sırtına aynen koymak. Hepsi bu!
Ancak burada dikkat edilecek nokta Huawei Mate 20 Pro'nun bir başka telefonu kablosuz şarj edebilmesi için, söz konusu telefonun da kablosuz şarj teknolojisini destekliyor olması gerekiyor. Aksi halde bu teknolojiden elbette faydalanmanız söz konusu değil.
15 W hızlı kablosuz şarj özelliği sayesinde telefonları hızlıca şarj edebilen Huawei Mate 20 Pro, kablolu hızlı şarjda 30 dakikada yüzde 75 oranında dolarken, kablosuz şarj söz konusu olduğunda bu oran yüzde 30'larda kalıyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle