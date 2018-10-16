Huawei Mate 20 Pro bugün resmen tanıtılıyor? Ne bekliyoruz?
Çin merkezli teknoloji devi Huawei, bugün Londra'da gerçekleştireceği dev etkinlikte yeni telefonlarını ilk kez dünyayla paylaşacak. Beklenen telefonlar ise Huawei Mate 20 ve Huawei Mate 20 Pro. Peki yeni telefonlar hangi özelliklerle geliyor? İşte muhtemel özellikleri...
Huawei, bugün gerçekleştireceği etkinlikte yeni oyuncaklarını sahneye çıkarıyor. Dünyanın ilk 7 nm ile üretilen işlemcisi olan Kirin 980‘den gücünü alacak olan Mate 20 Pro, 6.39 inç boyutundaki AMOLED ekranın üzerine kurulacak. 1440 x 3120 ekran çözünürlüğüne sahip olan modelin 19 :5:9 en boy oranı ile geleceğini yeninden görmekteyiz.
24 megapiksel ön kamera kurulumu ile satışa sunulacak amiral gemisi, ayrıca 3D yüz algılama teknolojisine de sahip olacak. Kamera özellikleri ile ön plana çıkacak olan Mate 20 Pro’da 40 MP + 20 MP + 8 Megapiksellik üçlü kamera kurulumu da kullanıcıları karşılayacak.
40 Megapiksellik ana kameranın f / 1.8 diyafram aralığına sahip olduğu belirtiliyor. Ana kameraya ise 20 Megapiksel f/2.4 diyaframa sahip olan telefoto ve 8 Megapiksel geniş açılı kamera sensörleri eşlik ediyor.
Her yönden kullanıcılarına kaliteli bir deneyim sunacak olan yeni akıllı telefon, gücünü ise 4,200 mAh kapasiteli bataryadan alıyor. 40W’lık hızlı şarj cihazını da kullanıcılarına sunacak olan Huawei’nin yeni amiral gemisinin şarjı 30 dakika yüzde 0’dan yüzde 70’e çıkacağı da bugün paylaşılan raporda belirtiliyor.
IP68 sertifikasına sahip olan amiral gemisi toza ve suya karşı dirençli olacak. Ayrıca yeni modelin 189g ağırlığında ve 8.6 mm kalınlığında olacağı da yapılan sızıntılarla onaylandı. Bağlantı kısmında ise Bluetooth 5.0, NFC ve LTE gibi özellikler ile gelecek olan Mate 20 modeli, kutudan EMUI 9.0 tabanlı Android 9.0 Pie güncellemesiyle çıkacak.
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