Huawei Mate 20 Lite ne kadar hızlı şarj oluyor?
Çinli teknoloji üreticisi Huawei'nin geçen yıl ses getiren telefonlarından Huawei Mate 20 Lite'ta hızlı şarj teknolojisi nasıl çalışıyor? Gerçekte telefon ne kadar hızlı şarj oluyor?
Huawei Mate 20 Lite, şirketin orta segment bir telefonu ve Huawei Quick Charge teknolojisiyle geliyor. 3750 mAh bataryası bulunan telefonun kutusunu açtığınızda içinden 9V/2A 18 W gücünde şarj adaptörü çıktığını görüyorsunuz. Huawei Mate 20 Lite uçak modunda değilken, yani tüm bağlantıları açıkken bu adaptörle şarj ettiğinizde yüzden 1'den yüzde 30 oranına 30 dakikada çıkıyor. Yani cihazınızı yüzde 60 oranında şarj etmek istiyorsanız 60 dakika fişe bağlı olmak durumundasınız.
Tam dolum söz konusu olduğunda ise bu süre 1 saat 45 dakikaya çıkıyor.
6.3 inç'lik ekranla gelen ve Kirin 710 işlemciden güç alan Huawei Mate 20 Lite, yüz tanıma teknolojisi de kullanıyor. Yapay zeka teknolojisini kullanmasından dolayı nesneleri ayırt ederek daha etkili fotoğraflar çekebilen cihazın arka yüzünde de çift kamera yer alıyor.
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