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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
21.01.2019 - 09:07, Son Güncelleme:

Huawei Mate 20 Lite ne kadar hızlı şarj oluyor?

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Huawei Mate 20 Lite ne kadar hızlı şarj oluyor?

Çinli teknoloji üreticisi Huawei'nin geçen yıl ses getiren telefonlarından Huawei Mate 20 Lite'ta hızlı şarj teknolojisi nasıl çalışıyor? Gerçekte telefon ne kadar hızlı şarj oluyor?

Huawei Mate 20 Lite, şirketin orta segment bir telefonu ve Huawei Quick Charge teknolojisiyle geliyor. 3750 mAh bataryası bulunan telefonun kutusunu açtığınızda içinden 9V/2A 18 W gücünde şarj adaptörü çıktığını görüyorsunuz. Huawei Mate 20 Lite uçak modunda değilken, yani tüm bağlantıları açıkken bu adaptörle şarj ettiğinizde yüzden 1'den yüzde 30 oranına 30 dakikada çıkıyor. Yani cihazınızı yüzde 60 oranında şarj etmek istiyorsanız 60 dakika fişe bağlı olmak durumundasınız.

Tam dolum söz konusu olduğunda ise bu süre 1 saat 45 dakikaya çıkıyor. 

6.3 inç'lik ekranla gelen ve Kirin 710 işlemciden güç alan Huawei Mate 20 Lite, yüz tanıma teknolojisi de kullanıyor. Yapay zeka teknolojisini kullanmasından dolayı nesneleri ayırt ederek daha etkili fotoğraflar çekebilen cihazın arka yüzünde de çift kamera yer alıyor. 

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