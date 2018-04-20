Huawei Mate 10 Pro'ya önemli güncelleme
Huawei'nin amiral telefonlarından Huawei Mate 10 Pro için önemli bir güncelleme yayınlandı. Peki, bu güncelleme neler getiriyor?
Huawei Mate 10 Pro için yayınlanan ve yaklaşık 760 MB boyuta sahip olan bu güncelleme ile, telefonun Derleme Numarası BLA-L09 8.0.0.137(C432) oldu. Güncellemenin en büyük getirilerinden biri Google Asistan desteği oldu.
Google Asistan desteği ile birlikte, telefonun kilit ekranı Google Asistan yardımı ile açılabilecek. Buna ek olarak, cevapsız aramalar ve okunmamış mesajlar için de etiket özelliği getirildi. Güvenlik konusunda da iyileştirmeler içeren güncelleme dosyası, Mart 2018 Google güvenlik yamasını telefonun sistemine entegre ediyor.
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