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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
29.05.2019 - 07:43, Son Güncelleme:

Huawei: Kısıtlamalar teknolojiye ve ticarete zarar veriyor

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Huawei: Kısıtlamalar teknolojiye ve ticarete zarar veriyor

Huawei CEO’su Ken Hu, Almanya’da gerçekleştirilen Ulusal Siber Güvenlik Konferansı’nda yaptığı konuşmada gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Son günlerde yaşanan ticari kısıtlamaların soğuk savaş dönemiyle benzerlik gösterdiğini ifade eden Ken Hu, sektörün bu dönemde Huawei’ye destek olması gerektiğini söyledi.

Huawei CEO’su Ken Hu yaptığı konuşmada, bu sürecin küresel tedarik zincirine verdiği zararın adil rekabeti tehlikeye attığını söyledi. Bunun ortak bir problem olarak görülmesi gerektiğinin altını çizen Ken Hu, gelecekte başka şirketlerin de zarar görebileceğini söyledi.

Sektör olarak teknolojik inovasyonu ve daha güçlü bir ekonomik büyümeyi teşvik edecek bir ekosisteme ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Ken Hu, “Avrupa'da, akıllı telefon kullanıcılarının yaklaşık dörtte üçü Android tabanlı akıllı telefonları tercih ediyor. Huawei bu pazarın yaklaşık %20'sini oluşturuyor. Dikkatsizce alındığını düşündüğümüz bu kararlar, Avrupa'daki tüketicilere ve işletmelere büyük ölçüde zarar verebilir” dedi.

Ticarette ve teknoloji duvarlar olmamalı

Konferansın gerçekleştiği alanda daha önce Berlin Duvarı'nın bulunduğunu söyleyen Ken Hu, “Artık başka duvarlar görmek, başka kötü deneyimler yaşamak istemiyoruz. Ticaret açısından da teknoloji açısından da yeni bir duvar inşa etmek istemiyoruz.

ARM sorununun çözüleceğine inanıyoruz

Huawei, ARM iş birliğinin askıya alınmasına dair de bir açıklama yaptı. Huawei’nin çip tasarımı ve üretimindeki iş ortaklarından ARM ile olan sorunun kısa süre içinde çözüleceğine inandığını açıklayan şirketten yapılan bildirimde şu ifadelere yer verildi. “Ortaklarımızla olan yakın ilişkilerimize değer veriyoruz, ancak politik kararların bir sonucu olarak bazı kararların sağlıklı şekilde alınamadığını görüyoruz. Bu üzücü durumun çözülebileceğinden eminiz. Bizim önceliğimiz, küresel teknolojiyi müşterilerimize ulaştırmak ve bu bakış açısıyla yolumuza devam edeceğiz.”

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