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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerTeknoloji HaberleriHuawei işi abarttı, 8K çözünürlüklü 5G TV ile geliyor
GeriTeknoloji Huawei işi abarttı, 8K çözünürlüklü 5G TV ile geliyor
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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZELhuaw
05.05.2019 - 08:47, Son Güncelleme:

Huawei işi abarttı, 8K çözünürlüklü 5G TV ile geliyor

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Huawei işi abarttı, 8K çözünürlüklü 5G TV ile geliyor

Çinli teknoloji üreticisi Huawei'nin ürün yelpazesinde sadece telefon yok; TV başta olmak üzere çeşitli aksesuarlarıyla da kullanıcılarının karşısına çıkan şirket, bu kez hem 8K çözünürlüğünü destekleyen hem de 5G teknolojisine sahip olan özel bir televizyon için düğmeye bastı.

Huawei yeni nesil televizyonları için kolları sıvadı. Hem 5G hem de 8K teknolojisine sahip olması beklenen yeni nesil Huawei televizyon, sektörü hareketlendirecek gibi görünüyor. 

Mobil Dünya Kongresi'nde kendi ev içi 5G destekli cihazlarını da tanıtan Huawei'nin, 5G'yi tüm çevre cihazlarına dağıtma fikri biliniyordu. Şimdi bunu 8K çözünürlüklü bir televizyon ile oturma odalarına getirecek olması, televizyonun, diğer cihazlarla etkileşim kurabilecek ana platformlardan biri olabileceğini gösteriyor.

8K çözünürlük ile ise şu an yaygın olarak kullanılan Full HD çözünürlüğe kıyasla 16 kat daha fazla piksel içerecek olan televizyon, böylece üst seviyede bir görsellik de sağlayacak.

Kamyon çeken mini robotlarABD merkezli şirket olan Boston Dynamics'in sosyal medya üzerinden tanıttığı yeni robotu SpotMini, bir kamyonu çekebiliyor.
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