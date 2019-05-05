Huawei işi abarttı, 8K çözünürlüklü 5G TV ile geliyor
Çinli teknoloji üreticisi Huawei'nin ürün yelpazesinde sadece telefon yok; TV başta olmak üzere çeşitli aksesuarlarıyla da kullanıcılarının karşısına çıkan şirket, bu kez hem 8K çözünürlüğünü destekleyen hem de 5G teknolojisine sahip olan özel bir televizyon için düğmeye bastı.
Huawei yeni nesil televizyonları için kolları sıvadı. Hem 5G hem de 8K teknolojisine sahip olması beklenen yeni nesil Huawei televizyon, sektörü hareketlendirecek gibi görünüyor.
Mobil Dünya Kongresi'nde kendi ev içi 5G destekli cihazlarını da tanıtan Huawei'nin, 5G'yi tüm çevre cihazlarına dağıtma fikri biliniyordu. Şimdi bunu 8K çözünürlüklü bir televizyon ile oturma odalarına getirecek olması, televizyonun, diğer cihazlarla etkileşim kurabilecek ana platformlardan biri olabileceğini gösteriyor.
8K çözünürlük ile ise şu an yaygın olarak kullanılan Full HD çözünürlüğe kıyasla 16 kat daha fazla piksel içerecek olan televizyon, böylece üst seviyede bir görsellik de sağlayacak.
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