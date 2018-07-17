Huawei GPU Turbo gÃ¼ncellemesinin daÄŸÄ±tÄ±mÄ±na baÅŸlÄ±yor

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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Teknoloji
17.07.2018 - 13:24, Son GÃ¼ncelleme:

Huawei GPU Turbo güncellemesinin daÄŸÄ±tÄ±mÄ±na baÅŸlÄ±yor

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Huawei GPU Turbo güncellemesinin daÄŸÄ±tÄ±mÄ±na baÅŸlÄ±yor

HUAWEI, akÄ±llÄ± telefonlarÄ±n, Ã¶zellikle 3D oyunlar gibi yÃ¼ksek grafik iÅŸlem kapasitesi gerektiren uygulamalarÄ± Ã§ok daha hÄ±zlÄ±, stabil ve daha az enerjiyle Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmalarÄ±nÄ± saÄŸlayacak, tamamen yenilenmiÅŸ grafik iÅŸlem teknolojisi GPU Turbo gÃ¼ncellemesinin takvimini duyurdu.

HUAWEIâ€™nin birÃ§ok modeline EMUI gÃ¼ncellemesi olarak gelecek GPU TurboÂ  grafik iÅŸlem altyapÄ±sÄ±, kullanÄ±cÄ±larÄ±n cihazlarÄ±nda Ã§ok daha iyi birÂ  grafik performansÄ± deneyimlemelerini saÄŸlayacak.

GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde mobil cihaz pazarÄ±, geliÅŸmiÅŸ oyunlar, sanal gerÃ§eklik veÂ  artÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ gerÃ§eklik, Ã§ok yÃ¼ksek grafik gÃ¼cÃ¼ isteyen uygulamalar iÃ§inÂ  yeterince gÃ¼Ã§lÃ¼ GPU Ã¼retememe sorunu ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya. Bu sorunu eleÂ  alan HUAWEI mÃ¼hendisleri, daha akÄ±llÄ±ca tasarlanmÄ±ÅŸ yazÄ±lÄ±mÂ  altyapÄ±larÄ± ile grafik iÅŸlem sÃ¼reÃ§lerinde yaÅŸanan darboÄŸazlarÄ±n veÂ  performans dÃ¼ÅŸÃ¼ren sistem iÅŸlevlerinin daha zekice yÃ¶netilmesiniÂ  saÄŸlayacak bir yol buldular. YazÄ±lÄ±msal ve donanÄ±msal sistemÂ  kaynaklarÄ±nÄ±n daha etkin kullanÄ±larak performansÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±Â  hedefleyen bu yeni grafik iÅŸleme altyapÄ±sÄ±na HUAWEI mÃ¼hendisleri GPU
Turbo adÄ±nÄ± verdiler.

HUAWEI GPU TURBOGÃœNCELLEMESÄ°NÄ° ALACAK CÄ°HAZLAR LÄ°STESÄ°

Huawei GPU Turbo gÃ¼ncellemesinin daÄŸÄ±tÄ±mÄ±na baÅŸlÄ±yor


HUAWEI Mate ve P20 serisi ile gÃ¼ncellemelere baÅŸlanacak bu altyapÄ±Â  sayesinde grafik iÅŸleme performansÄ± yÃ¼zde 60â€™lara kadar artarken, gÃ¼Ã§Â  tÃ¼ketimi ise yÃ¼zde 30â€™lar seviyesinde azalÄ±yor. Bu durum,Â  kullanÄ±cÄ±larÄ±n oyun veya sanal gerÃ§eklik uygulamalarÄ±nÄ±n kullanÄ±mÂ  sÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ± da deÄŸiÅŸtirecek gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor, Ã§Ã¼nkÃ¼ bu uygulamalar aynÄ±Â  zamanda yÃ¼ksek gÃ¼Ã§ tÃ¼ketimleri ile de biliniyor.
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GPU Turbo gÃ¼ncellemesinin tarihi, Ã¶zellikle mobil oyun pazarÄ±nÄ±nÂ  hÄ±zla yÃ¼kseldiÄŸi bir dÃ¶neme denk geldiÄŸinden kullanÄ±cÄ±lara farklÄ± birÂ  avantaj da saÄŸlÄ±yor. IDC araÅŸtÄ±rmalarÄ±na gÃ¶re 2017 yÄ±lÄ±nda mobilÂ  platformlarda oyunlara yapÄ±lan harcama, PC oyunlarÄ±na gÃ¶re 2 kat, oyunÂ  konsollarÄ±na gÃ¶re 4 kat daha fazlaydÄ±. Oyun, mobil ve esporÂ  alanlarÄ±nda pazar araÅŸtÄ±rma ÅŸirketi Newzooâ€™nun raporlarÄ±na gÃ¶re 2017Â  yÄ±lÄ±nda 108,9 milyar dolarlÄ±k dijital oyun pazarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 42â€™sini,
46,1 milyar dolarlÄ±k ciro ile mobil oyunlar oluÅŸturuyor. Bu rakamlar,Â  mobil oyunlarÄ±n cirosal oranÄ±nÄ±n 2016 yÄ±lÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 19 arttÄ±ÄŸÄ±nÄ±Â  gÃ¶steriyor.
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Mobil oyun performansÄ± haricinde GPU Turbo gÃ¼ncellemesi, HUAWEIÂ  cihazlar iÃ§in yenilikÃ§i bir EMUI deneyimi de sunacak. PerformansÂ  artÄ±ÅŸÄ± yalnÄ±zca mobil oyunlarda deÄŸil, sanal gerÃ§eklik ve arttÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸÂ  gerÃ§eklik uygulamalarÄ±nda da hissedilecek. Bu tarz uygulamalarÄ±nÂ  gÃ¶rece daha orta seviye donanÄ±ma sahip cihazlarda da rahatlÄ±klaÂ  Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±labilecek olmasÄ± veya donanÄ±msal aÃ§Ä±dan daha yÃ¼ksek seviyeliÂ  cihazlarda Ã§ok daha Ã¼stÃ¼n performans alÄ±nabilecek olmasÄ±Â  sanal eÄŸitimÂ  sÄ±nÄ±flarÄ±, sanal e-ticaret, uzaktan tÄ±bbi tanÄ± ve benzeri konularÄ±nÂ  kullanÄ±cÄ±lar aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok daha hÄ±zlÄ± kabul gÃ¶rmesine nedenÂ  olabilecek. GPU Turbo gÃ¼ncellemesi, grafiksel olarak zorlayÄ±cÄ± herÂ  uygulamalarÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca sorunsuz Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak.

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