Huawei GPU Turbo gÃ¼ncellemesinin daÄŸÄ±tÄ±mÄ±na baÅŸlÄ±yor

Huawei GPU Turbo güncellemesinin daÄŸÄ±tÄ±mÄ±na baÅŸlÄ±yor
HUAWEI, akÄ±llÄ± telefonlarÄ±n, Ã¶zellikle 3D oyunlar gibi yÃ¼ksek grafik iÅŸlem kapasitesi gerektiren uygulamalarÄ± Ã§ok daha hÄ±zlÄ±, stabil ve daha az enerjiyle Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmalarÄ±nÄ± saÄŸlayacak, tamamen yenilenmiÅŸ grafik iÅŸlem teknolojisi GPU Turbo gÃ¼ncellemesinin takvimini duyurdu.
HUAWEIâ€™nin birÃ§ok modeline EMUI gÃ¼ncellemesi olarak gelecek GPU TurboÂ grafik iÅŸlem altyapÄ±sÄ±, kullanÄ±cÄ±larÄ±n cihazlarÄ±nda Ã§ok daha iyi birÂ grafik performansÄ± deneyimlemelerini saÄŸlayacak.
GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde mobil cihaz pazarÄ±, geliÅŸmiÅŸ oyunlar, sanal gerÃ§eklik veÂ artÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ gerÃ§eklik, Ã§ok yÃ¼ksek grafik gÃ¼cÃ¼ isteyen uygulamalar iÃ§inÂ yeterince gÃ¼Ã§lÃ¼ GPU Ã¼retememe sorunu ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya. Bu sorunu eleÂ alan HUAWEI mÃ¼hendisleri, daha akÄ±llÄ±ca tasarlanmÄ±ÅŸ yazÄ±lÄ±mÂ altyapÄ±larÄ± ile grafik iÅŸlem sÃ¼reÃ§lerinde yaÅŸanan darboÄŸazlarÄ±n veÂ performans dÃ¼ÅŸÃ¼ren sistem iÅŸlevlerinin daha zekice yÃ¶netilmesiniÂ saÄŸlayacak bir yol buldular. YazÄ±lÄ±msal ve donanÄ±msal sistemÂ kaynaklarÄ±nÄ±n daha etkin kullanÄ±larak performansÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±Â hedefleyen bu yeni grafik iÅŸleme altyapÄ±sÄ±na HUAWEI mÃ¼hendisleri GPU
Turbo adÄ±nÄ± verdiler.
HUAWEI GPU TURBOGÃœNCELLEMESÄ°NÄ° ALACAK CÄ°HAZLAR LÄ°STESÄ°
HUAWEI Mate ve P20 serisi ile gÃ¼ncellemelere baÅŸlanacak bu altyapÄ±Â sayesinde grafik iÅŸleme performansÄ± yÃ¼zde 60â€™lara kadar artarken, gÃ¼Ã§Â tÃ¼ketimi ise yÃ¼zde 30â€™lar seviyesinde azalÄ±yor. Bu durum,Â kullanÄ±cÄ±larÄ±n oyun veya sanal gerÃ§eklik uygulamalarÄ±nÄ±n kullanÄ±mÂ sÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ± da deÄŸiÅŸtirecek gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor, Ã§Ã¼nkÃ¼ bu uygulamalar aynÄ±Â zamanda yÃ¼ksek gÃ¼Ã§ tÃ¼ketimleri ile de biliniyor.
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GPU Turbo gÃ¼ncellemesinin tarihi, Ã¶zellikle mobil oyun pazarÄ±nÄ±nÂ hÄ±zla yÃ¼kseldiÄŸi bir dÃ¶neme denk geldiÄŸinden kullanÄ±cÄ±lara farklÄ± birÂ avantaj da saÄŸlÄ±yor. IDC araÅŸtÄ±rmalarÄ±na gÃ¶re 2017 yÄ±lÄ±nda mobilÂ platformlarda oyunlara yapÄ±lan harcama, PC oyunlarÄ±na gÃ¶re 2 kat, oyunÂ konsollarÄ±na gÃ¶re 4 kat daha fazlaydÄ±. Oyun, mobil ve esporÂ alanlarÄ±nda pazar araÅŸtÄ±rma ÅŸirketi Newzooâ€™nun raporlarÄ±na gÃ¶re 2017Â yÄ±lÄ±nda 108,9 milyar dolarlÄ±k dijital oyun pazarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 42â€™sini,
46,1 milyar dolarlÄ±k ciro ile mobil oyunlar oluÅŸturuyor. Bu rakamlar,Â mobil oyunlarÄ±n cirosal oranÄ±nÄ±n 2016 yÄ±lÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 19 arttÄ±ÄŸÄ±nÄ±Â gÃ¶steriyor.
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Mobil oyun performansÄ± haricinde GPU Turbo gÃ¼ncellemesi, HUAWEIÂ cihazlar iÃ§in yenilikÃ§i bir EMUI deneyimi de sunacak. PerformansÂ artÄ±ÅŸÄ± yalnÄ±zca mobil oyunlarda deÄŸil, sanal gerÃ§eklik ve arttÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸÂ gerÃ§eklik uygulamalarÄ±nda da hissedilecek. Bu tarz uygulamalarÄ±nÂ gÃ¶rece daha orta seviye donanÄ±ma sahip cihazlarda da rahatlÄ±klaÂ Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±labilecek olmasÄ± veya donanÄ±msal aÃ§Ä±dan daha yÃ¼ksek seviyeliÂ cihazlarda Ã§ok daha Ã¼stÃ¼n performans alÄ±nabilecek olmasÄ±Â sanal eÄŸitimÂ sÄ±nÄ±flarÄ±, sanal e-ticaret, uzaktan tÄ±bbi tanÄ± ve benzeri konularÄ±nÂ kullanÄ±cÄ±lar aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok daha hÄ±zlÄ± kabul gÃ¶rmesine nedenÂ olabilecek. GPU Turbo gÃ¼ncellemesi, grafiksel olarak zorlayÄ±cÄ± herÂ uygulamalarÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca sorunsuz Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak.
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