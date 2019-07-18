Huawei FreeBuds Lite Türkiye'de satışa sunuldu
Huawei'nin yeni nesil kablosuz kulaklıkları Huawei FreeBuds Lite, Türkiye'de satış kanallarında raflardaki yerini aldı. İşte Huawei'nin yeni kablosuz kulaklıklarının özellikleri ve Türkiye fiyatı...
Huawei, yeni kablosuz kulaklıkları Huawei FreeBuds Lite'ı Türkiye'de satışa sundu. 599 TL'lik fiyat etiketin sahip olan yeni kulaklıklar, siyah ve beyaz renklerde geliyor. Apple'ın AirPods'u ve Samsung'un Galaxy Buds'ına meydan okuyacak olan ürün, kulak içi formunda tasarlandı.
Kulak içi kulaklık olması dolayısıyla yalıtımı daha iyi bir hale getiren ürün, şarj kutusuyla birlikte toplamda 12 saat batarya ömrü sunuyor. Üzerinde yer alan kontrol yüzeylerinin kullanılmasıyla müzik parçaları değiştirilebiliyor, ses kısılıp açılabiliyor. Huawei FreeBuds Lite, aynı zamanda telefon görüşmesi için de kullanılabiliyor.
Mikrofonları üzerinden gürültüyü engelleyebilen Huawei FreeBuds Lite, böylece dış sesi bastırıp kullanıcıların görüşme sırasında birbirlerini daha net duyabilmelerini sağlıyor. Kulaklığı kulağınızdan çıkardığınızda ise cihaz üzerinde yer alan sensörler sayesinde şarkı duruyor.
Ağırlığı 45 gramı geçmeyen ürün, 1 saat içinde tamamen şarj olabiliyor. microUSB arayüzünü kullanan Huawei FreeBuds Lite, kablosuz kulaklığa geçiş yapmak isteyen kullanıcılara yönelik olarak geliştirilen bir ürün.
Huawei FreeBuds Lite'ın yurt dışı fiyatı 119 euro.
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