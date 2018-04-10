Huawei Finans Zirvesi’nde finans sektörünün dönüşümü ele alınacak
Yenilikçi birçok teknoloji ve yapay zeka ile finansal teknolojilerin artan kullanımı, finans sektörünün dijital dönüşüme girmesini zorunlu kılıyor. İnternet kullanımının yaygınlaşması, mobil telefon kullanım oranlarının artması gibi itici güçlerin neden olduğu gelişmeler, müşterilerin aldıkları hizmetlere bakış açılarını kökten değiştiriyor. Bireylerin ve şirketlerin beklentileri, dijital kanalların sağladığı avantaj, yenilikçi teknolojilerin finans sektöründe yarattığı katma değerlerin masaya yatırılacağı Huawei Finans Zirvesi’nde, finans sektörünün bugününe ve geleceğine ışık tutulacak.
Finans sektöründe müşteri ve ürün çeşitliliği giderek artıyor. Ürün çeşitliği bakımından mobil, giyilebilir cihazlar ve yenilikçi dijital kanallar, müşterilerin finansal hareketlerini kolaylıkla dijital platformlardan yönetebilmelerini sağlıyor. Finans sektöründeki dijital dönüşüm başlığı altında en önemli konuları; büyük veri-analitik, mobilite, bilişsel sistemler ve bulut servisleri oluşturuyor. IDC’nin desteğiyle gerçekleşecek Finans Zirvesi’nde, Huawei finans sektöründeki gelişmeleri ve şirketlere sunduğu dijital dönüşüm desteklerini anlatacak.
Dijital dönüşüme Huawei desteği
Bankacılık ve finans sektöründe yeni teknolojilerin kullanımı artarken, bir yandan da güvenlik tehditleri farklılaşıyor ve çeşitleniyor. Bilgilerin uygun bir şekilde saklanması, ilgili kişilerle paylaşılması ve verilerin doğru analiz edilmesi, iş süreçlerinin hızlanmasını sağlıyor. Huawei, finans sektöründeki devrimci değişikliklere yanıt olarak, müşteri ihtiyaçlarına ve önde gelen teknolojilere dayalı yeniliklerine devam ediyor. Geniş ekosistemi sayesinde Huawei, daha iyi bağlantılı bir dünya kurmak, müşteriler ve topluma sürekli değer yaratmak için gelecek odaklı yenilikçi teknolojiler sağlıyor.
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