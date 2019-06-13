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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
13.06.2019 - 07:29, Son Güncelleme:

Huawei, Faroe Adaları'ndaki ilk 5G aramasını gerçekleştirdi

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Huawei, Faroe Adaları'ndaki ilk 5G aramasını gerçekleştirdi

Huawei ve Faroese Telecom, Faroe Adaları’nda inşa ettikleri 5G şebekesindeki ilk test çağrısını gerçekleştirdi. Arama testi başarıyla sonuçlanırken, Faroese Telecom müşterileri kısa süre sonra bu bölgede 5G ile arama yapabilecek.

Huawei ve Faroese Telecom, 2015 yılından bu yana devam eden iş ortaklıkları çerçevesinde, Faroe Adaları'ndaki ilk 5G çağrısını Haziran ayında gerçekleştirdi. Dünyanın önde gelen 5G teknolojisi üreticilerinden Huawei’nin kurduğu altyapı ve sağladığı ekipmanlarla gerçekleşen test çağrısı dünyanın en hızlı 5G telefonu Huawei Mate 20X ile yapıldı. 

“Dünyanın geri kalanına güçlü bir şekilde bağlıyız”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Faroese Telecom Pazarlama Direktörü Eva Skeel Nolsø, “2015 yılından bu yana Huawei ile iş birliğimiz devam ediyor. Kuzey Atlantik'te, oldukça dağlık bir coğrafyada bulunmamıza rağmen, kullanıcılarımız günlük hayatlarında herhangi bir iletişim kopukluğu yaşamıyor. Tüm adalardaki kara ve deniz alanlarının yüzde 98,6'lık bölümü 4G kapsamına sahip ve adalar hem birbirlerine hem de dünyanın geri kalanına güçlü bir şekilde bağlı. Huawei ile devam eden başarılı iş birliğimiz sonucunda ise 5G'nin yaratacağı farkı deneyimlemeyi dört gözle bekliyoruz” dedi. 

Faroe Adaları’na uçtan uca 5G çözümü 

Faroe Adaları’nda gerçekleştirdikleri 5G denemesinin başarı ile sonuçlanmasından büyük mutluluk duyduklarını belirten Huawei CTO’su Mads Rasmussen ise şöyle konuştu: “Faroese Telecom'la birlikte Ada’ya uçtan uca bir 5G çözümü sunuyoruz. Bu çözümler 5G RAN (radyo erişim ağı), 5G çekirdek ağı ve 5G akıllı telefonları içeriyor. Faroe Adaları'nı 5G'nin sunduğu tüm olanaklara daha da yaklaştırmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu başarılı test, Faroese Telecom'un yakında 5G teknolojilerinin ticari kullanımını sunabileceği anlamına da geliyor.”

Faroe Adaları, karada ve deniz altında bulunan çok sayıdaki tüneli ve geniş alana yayılan dağlık coğrafyasıyla mobil kapsama alanını tamamlama konusunda pek çok coğrafi zorluğa sahip. Buna rağmen Faroe Adaları, sahip olduğu etkileyici mobil kapsama alanıyla dikkat çekiyor. 

Huawei dünyayı 5G ile tanıştırmaya devam ediyor

Huawei, dünyanın dört bir yanındaki operatörlerle bugüne kadar 46 5G sözleşmesi imzaladı ve 100.000'den fazla 5G baz istasyonunun kurulumunu gerçekleştirdi. Huawei, küresel 5G operasyonlarına hız kesemeden devam ediyor. Daha bağlantılı ve akıllı bir dünyanın inşa edilmesine katkı sağlamak amacıyla, 5G teknolojisi özelindeki çalışmalarını kararlılıkla sürdüren Huawei, şu ana kadar 46 5G sözleşmesine imza atan Huawei, 100.000’in üzerinde 5G baz istasyonunun dünya çapındaki kurulumunu da gerçekleştirdi. Huawei böylelikle, 170'ten fazla ülkenin ilk 5G şebeke sağlayıcısı oldu.

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