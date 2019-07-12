Huawei EMUI 10 ne zaman yayınlanacak? Tarih belli oldu
Huawei telefonlar her ne kadar Android işletim sistemini kullanıyor olsa da, EMUI adında özel bir yapı üzerinde çalışıyor. Bu da Huawei telefonları diğer telefonlara göre daha farklı bir noktaya taşıyor. Arayüz olsun, sistem özellikleri olsun farklı bir kullanım deneyimi sunan EMUI için de güncelleme vakti geliyor. Peki Huawei EMUI 10 ne zaman yayınlanacak?
Huawei, 9-11 Ağustos tarihleri arasında Huawei Geliştirici Konferansı düzenleyecek. Bu konferans, Huawei için oldukça hayati bir öneme sahip; zira şirket bu etkinlikte kendi geliştirdiği işletim sistemi HongMeng OS'u ilk kez dünyayla paylaşacak. Android ile yaşanan sorunlar nedeniyle çıkış yolu arayan Huawei, bu işletim sistemi sayesinde kendi ekosistemini kurmayı planlıyor.
Şirketin bu etkinlikte dünyayla paylaşacağı bir diğer önemli gelişme ise EMUI 10 güncellemesi olacak. Bu güncellemenin yayınlanmasıyla birlikte Huawei telefonlarda arayüz yenilenecek, yeni işlevler telefonlara dahil edilecek. Android Q tabanlı çalışan EMUI 10'un beta sürümü kısıtlı sayıda kullanıcının kullanımında. 9 Ağustos tarihinde EMUI 10 güncellemesinin resmi duyurusunun yapılmasıyla birlikte ise bu sürümün tüm özelliklerini görmüş olacağız.
HUAWEI EMUI 10 ALACAK TELEFONLAR
EMUI 10 güncellemesine haftalar kala hangi Huawei telefonların bu güncellemeyi alacağı da belli oldu. İşte o telefonlar:
Huawei P30, P30 Lite, P30 Pro, Mate 20 Lite, Mate 20, Mate 20 Pro, Porsche Design Mate 20 RS, Huawei P Smart 2019, P Smart Plus 2019, P Smart Z, Mate 20 X, Mate 20 X 5G, P20, P20 Pro, Mate 10, Mate 10 Pro ve Porsche Design Mate 10...
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