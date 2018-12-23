Huawei CEO’su Ken Hu: Bu yıl gelir beklentimiz 100 milyar dolar

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
23.12.2018 - 10:49, Son Güncelleme:

Huawei CEO’su Ken Hu: Bu yıl gelir beklentimiz 100 milyar dolar

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Huawei CEO’su Ken Hu: Bu yıl gelir beklentimiz 100 milyar dolar

Huawei Dönüşümlü CEO’su Ken Hu, şirketin Çin’de yer alan Dongguan ofisinde düzenlediği toplantıda, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Huawei’nin global bir 5G lideri olarak önemli bir büyüme trendi yakaladığını belirten Ken Hu, Huawei olarak Fortune 500 şirketlerinin yarısından fazlasına hizmet verdiklerini vurguladı ve 2018 sonu itibarıyla gelir beklentilerinin 100 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirtti. Siber güvenlik konusuna da değinen Ken Hu, son 30 yıldır Huawei’nin dahil olduğu önemli bir siber güvenlik sorunu yaşanmadığını söyledi.

Huawei’nin 5G çalışmalarının kısıtlanması ile ilgili değerlendirmede de bulunan Ken Hu, dünya çapında 10 binden fazla 5G baz istasyonu sevkiyatı başlattıklarını ve hem ticaret hem de güvenlik özelinde tüm operasyonlarının, uluslararası standartlardaki sözleşmelerle güvence altında olduğunu söyledi. Son 30 yıldır Huawei’nin dahil olduğu büyük bir siber güvenlik açığı olayının olmadığını belirten Ken Hu, şirketin güvenlik sicilinin temiz olduğunu da sözlerine ekledi.

Siber güvenlik Huawei'nin en önemli önceliğidir

Mobil operatörlerin de 5G geçişi süreci ile ilgili olarak Huawei’yi tercih ettiklerinin altını çizen Ken Hu, “operatörler bu süreçte, 12 ila 18 yıl boyunca Huawei altyapısı ile çalışmayı tercih ediyorlar” dedi. Ken Hu, bazı ülkelerde getirilen 5G çalışmalarına yönelik kısıtlamalarla ilgili olarak ise “tüm endişeleri detaylı olarak değerlendiriyoruz, hükümetlerle gerçekleştireceğimiz iş birlikleri ile tüm sorunların aşılacağına inanıyoruz. Rekabetin etik bir şekilde yapılması gerekir, bu tür spekülasyonlar yeni iletişim teknolojilerinin benimsenmesini de yavaşlatıyor” dedi. Siber güvenliğin Huawei açısından son derece önemli olduğunu söyleyen Ken Hu, bugüne kadar bahsi geçen Huawei merkezli hiçbir güvenlik suçlamasında somut bir kanıt ortaya konulmamıştır. Tüm iş süreçlerimizi açıklık ve şeffaflıkla yürütüyoruz.

İş planlarımız etkilenmedi

Huawei CFO'su Meng Wanzhou ile ilgili olarak da kısa bir açılama yapan Ken Hu, konu yargı sürecinde olduğu için durumun içeriği ile ilgili değerlendirme yapmayacağını, adli makamlara güvendiklerini söyledi. Bu olayın ticari operasyonlarını etkilenmediğini de ifade eden Ken Hu, iş ve seyahat planlarında herhangi bir değişikliğe gitmediklerini de sözlerine ekledi.

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