HTC U11 için Android Pie güncellemesi yayınlandı
Bir dönemin popüler markalarından HTC, kötü günlerine rağmen halihazırda piyasada bulunan telefonlarını unutmadı. Tayvanlı şirket HTC U11 için Android Pie güncellemesini yayınladı.
Bir türlü eski satış rakamlarına ulaşamayan HTC, oldukça zor durumda. Gün geçtikçe kan kaybeden şirket kötü gidişata rağmen telefonlarına olan desteğini sürdürüyor. Şirket HTC U11 kullanıcılarını unutmadı ve Android Pie güncellemesini yayınlandı.
1.36 GB boyutunda olan güncelleme 3.22.709.2 sürüm numarasını taşıyor. HTC U11 için yayınlanan yeni güncellemeyle beraber performans ve sistem geliştirmeleri yapılıyor. Bu güncellemenin şu anlık yalnızca Tayvan'da yayınlandığını belirtelim.
HTC tarafından yeni bir amiral gemisi tanıtılması beklense de halen herhangi bir adım atılmış değil. Tayvanlı şirketin bir süre sonra telefon piyasasından tamamen çekileceği söyleniyor.
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