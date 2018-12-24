Hotspot nedir? Hotspot ne işe yarar?
Hotspot, çoğunlukla halka açık ya da kurumsal alanlarda kullanılan internet hizmetidir. Genellikle çoklu kullanıcıların olduğu kurumların tercih ettiği hotspot sistemi, kullanıcı kaydı ve şifre de isteyebilmektedir. Bunun bir örneği ise cep telefonları üzerinde yer alan Hotspot özelliğidir. Akıllı telefonlarda bulunan bu özellik sayesinde kullanıcı, kendi telefonunu modem olarak kullanıp internetini bir başka telefonla paylaşabilmektedir.
Hotspotlar halka açık yerlerde kablosuz internet ya da ağ hizmetlerinin sağlandığı yerel alanlardır. Bu özellik cep telefonlarında da yer alabilmektedir.
Kurumsal bazda kullanılan Hotspot alanlarında Wi-Fi teknolojisi kullanılır. Birçok kurum bunu ücretsiz olarak misafirlerine ve müşterilerine Firelog ile sağlayabilmektedir.
Hotspot sistemlerinin pek çok farklı çalışma methodu bulunmaktadır, temel olarak:
Web Bazı Kullanıcı Tanımlama
Kullanıcılar yerel ( Cihazın kendi üzerinde tutmuş olduğu DB ) ya da uzak ( LDAP, RADIUS vb.. Databases ) tarzı sistemler aracılığı ile Web sayfaları üzerinden kendilerini kullanıcı adı ve şifresi ya da sertifika bazında tanımlayarak cihaz üzerinden yerel ağa ya da geniş ağa ulaşım hakkı kazanmalarıdır.
SSO
SSO sistemi web bazlı kullanıcı tanımlamasına göre farklılıklar içermektedir. Temelde içerdiği farklılık kullanıcının herhangi bir tanımlama penceresi yerine sisteminde oturum açtığı kullanıcı adı ve şifresi ya da doğrulama cihazının istemci programı ile otomatik olarak sisteme
oturum açmasına dayanır. Sistem oldukça güzel olmasına karşın çok stabil bir sistem değildir.
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