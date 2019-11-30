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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
30.11.2019 - 08:14, Son Güncelleme:

Honor V30 satışa çıkıyor, içinde Google uygulamaları olmayacak

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Honor V30 satışa çıkıyor, içinde Google uygulamaları olmayacak

Çin merkezli teknoloji üreticisi Huawei'nin kardeş markası Honor, yeni amiral telefonu Honor V30 ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. Ancak telefon, donanım özellikleriyle ses getirecek olsa da, içinde Google uygulamalarının bulunmayışı kullanıcıların canını sıkacak.

ABD ile süregelen ticaret savaşları nedeniyle ambargo sorunuyla boğuşan Çin'in Huawei markası, zor günler geçiriyor. Huawei'nin kardeş markası olan Honor'un yeni amiral telefonu Honor V30, geçtiğimiz günlerde duyuruldu ve özellikleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Honor V30 ve Honor V30 Pro adı altında iki telefonla kullanıcılarının karşısına çıkan Çinli şirket, bu cihazları sadece Çin'de değil, dünya genelinde de raflara koymak istiyor. 

Ancak Huawei Mate 30 serisi telefonların başına gelen sorun, Honor V30 serisini de etkileyecek gibi görünüyor; zira Honor'un yeni telefonlarının Google Play Store yüklü olmadan satışa sunulması bekleniyor. Bu da Google uygulamaları başta olmak üzere pek çok uygulamadan kullanıcının faydalanamayacağı anlamını taşıyor.

Huawei yetkilileri ise durumun umutsuz olmadığının altını çizerken, çok kısa bir zaman diliminde bu cihazlara Google Play Store yükleneceğini, kullanıcıların içinin rahat olması gerektiğini vurguluyor.

Bakalım ilerleyen günlerde ambargo kararında bir değişiklik olacak mı? Google Play Store Huawei ve Honor telefonlara geri dönecek mi?

Yapay zeka ‘engel’leri ortadan kaldırıyorGoogle, İsviçre’nin Zürih kentinde yapay zeka zirvesi düzenledi. Hurriyet.com.tr olarak Google’ın daveti üzerine katıldığımız etkinlikte gelecekte işsizliğe sebep olmasından korkulan yapay zeka teknolojisinin aslında insanlık için ne kadar faydalı olabileceği anlatıldı, engellilerin günlük hayatını nasıl kolaylaştırdığı örneklerle masaya yatırıldı.
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