Honor Band 5 duyuruldu: Özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı
Akıllı saatler kadar akıllı bileklikler de günümüzde kullanıcılardan hayli yoğun ilgi görüyor. Son olarak Huawei'nin bir markası olan Honor, yeni akıllı bilekliği Honor Band 5'in duyurusunu yaptı. İşte yeni akıllı bileklikle ilgili bilmeniz gereken her şey...
Honor, yeni ürünlerini ortaya çıkardı. Honor 9X ve Honor 9X Pro ile birlikte şirket Honor Band 5'in de duyurusunu yaptı. 0.95 inç'lik ekran büyüklüğüne sahip olan Honor'un yeni akıllı bilekliği, 120x240 piksel çözünürlük sunarken, bu sayede ekrana gelen metin mesajları bilekliğin üzerinden de okumak mümkün hale geliyor.
Bileğinize taktığınızda cihazın üzerinde yer alan optik kalp atış hızı monitörü sizi analiz ederken, Truseen 3.0 teknolojisi de bu model ile birlikte 3.5 sürümüne yükseliyor. Yeni gelen özellik ise SpO2 sensörü ile kan oksijen satürasyonu ölçümü oldu. Böylece kullanıcılar bu bileklikle hipoksi gibi sağlığı olumsuz etkileyen durumlardan anında haberdar olabiliyor.
Honor Band 5, elbette spor yapanlar için de bir çözüm olarak üretilmiş. 10 farklı sportif aktiviteyi kullanıcılarına sunan cihaz, aynı zamanda 50 metreye kadar da suya dayanıklı bir yapıda bulunuyor.
Cihazın Türkiye'ye ne zaman geleceği bilinmezken, açıklanan yurt dışı fiyatı ise 27 dolar. Ancak standart model yerine NFC desteğine sahip bir Honor Band 5 istiyorsanız 32 doları gözden çıkarmanız gerekiyor.
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