Honor 7S iki farklı renk seçeneğiyle satışa çıktı
Çin merkezli teknoloji üreticisi Honor'un popüler telefonlarından olan HONOR 7S, 7 Kasım’dan itibaren satışa sunuldu. Peki telefon hangi özelliklerle geliyor? Fiyatı ne oldu?
5.45 inç’lik FullView ekran, 1440x720 piksel çözünürlük ve 3000mAH gücünde bataryaya sahip olan HONOR 7S, LED flaşlı ve 13 megapiksellik bir arka kameraya sahip. Arkasındaki LED flaşa ek olarak birçok telefonda bulunmayan ve ön tarafta yer alan LED flaşı sayesinde muhteşem özçekim fotoğraflar sağlayan telefon, 5 megapiksellik ön kamerasıyla da bu özçekimlere net şekilde sahip olmanızı mümkün kılıyor.
2GB RAM ve 16 GB depolama alanı barındıran HONOR 7S, gücünü 4 çekirdekli MT6739 işlemcisinden alıyor. Honor 7S, mavi ve siyah seçenekleriyle kullanıcılara sunuluyor.
A101 mağazalarında satışa sunulan cihazın fiyatı ise 799 TL.
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