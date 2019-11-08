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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
08.11.2019 - 08:19, Son Güncelleme:

Honor 7S iki farklı renk seçeneğiyle satışa çıktı

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Honor 7S iki farklı renk seçeneğiyle satışa çıktı

Çin merkezli teknoloji üreticisi Honor'un popüler telefonlarından olan HONOR 7S, 7 Kasım’dan itibaren satışa sunuldu. Peki telefon hangi özelliklerle geliyor? Fiyatı ne oldu?

5.45 inç’lik FullView ekran, 1440x720 piksel çözünürlük ve 3000mAH gücünde bataryaya sahip olan HONOR 7S, LED flaşlı ve 13 megapiksellik bir arka kameraya sahip. Arkasındaki LED flaşa ek olarak birçok telefonda bulunmayan ve ön tarafta yer alan LED flaşı sayesinde muhteşem özçekim fotoğraflar sağlayan telefon, 5 megapiksellik ön kamerasıyla da bu özçekimlere net şekilde sahip olmanızı mümkün kılıyor.

2GB RAM ve 16 GB depolama alanı barındıran HONOR 7S, gücünü 4 çekirdekli MT6739 işlemcisinden alıyor. Honor 7S, mavi ve siyah seçenekleriyle kullanıcılara sunuluyor. 

A101 mağazalarında satışa sunulan cihazın fiyatı ise 799 TL. 

VMware, yeni teknolojik ürün ve hizmetlerini tanıttıVMworld 2019 Avrupa etkinliğinde VMware, yeni teknolojik ürün ve hizmetlerinin yanı sıra stratejik iş ortaklıklarını tanıtarak her uygulamanın her bulut üzerinden her cihazda çalışmasını sağlayan yazılım mimarisi vizyonunu güçlendirdi. Şirketin teknoloji portföyünde yapılan güncellemeler, şirketin yerleşik güvenlik vizyonunun yanı sıra şirketlerin Kubernetes üzerinden yazılım kurma, yürütme ve yönetme şekillerinin dönüşümüne destek oluyor. Bu kapsamda VMWare Türkiye Ülke Müdürü Murat Mediceler, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu.
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