Honor 20i yeni renk seçeneğiyle satışa sunuldu
Çin merkezli teknoloji üreticisi Honor, yeni bir telefonu satışa sundu. Honor 20i isimli telefonuna yeni bir renk ekleyen şirket, ilk olarak Hindistan'da cihazını kullanıcılarla buluşturdu. İşte Honor 20i'nin özellikleri...
Honor 20i serisine yeni bir renkli model eklendi. Hâlihazırda Mavi, Gece Siyahi ve Kırmızı renk seçeneklerine sahip olan Honor 20i, Hindistan'a özel olarak Phantom Kırmızı modelini de bünyesine kattı. Peki Honor 20i'nin özellikleri nasıl?
Cihazın özelliklerine bakacak olursak 6.21 inçilik, Full HD+ ekran sahip olduğunu görüyoruz. Su damlası çentiğiyle gelen Honor 20i, 32 megapiksel çözünürlüğünde ki ön kamerasıyla iyi bir selfie deneyimi yaşatacak. Kirin 710 işlemciden güç alan cihaz, 4GB RAM ve 128 depolama alanıyla karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda 6 GB RAM ve 64 GB / 128 GB ve 256 GB depolama alanına sahip bir model daha bulunuyor.
Arka tarafta ise üç kamera yer alıyor. Bu kameraların çözünürlükleri ise 24 megapiksel, 8 megapiksel ve 2 Megapiksel. Bununla beraber 3400 mAh bataryayla gelen telefon, Android 9 Pie işletim sistemiyle kutudan çıkıyor. EMUI 9 arayüzüne sahip olan Honor 20i'nin fiyatı ise 240 dolar.
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