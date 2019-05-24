Honor 20 ve Honor 20 Pro için Fortnite sürprizi
Honor'un merakla beklenen telefonlarından Honor 20 ve 20 Pro Londra'da düzenlenen etkinlik kapsamında tanıtılmıştı. Uygun fiyatına rağmen üst seviye özellikler sunan cihaz için popüler oyun Fornite ile anlaşma yapıldı.
Bir Huawei markası olan Honor, son dönemde tanıttığı telefonlarla adından söz ettirmeyi başardı. Yüksek donanım özelliklerine sahip cihazları uygun fiyata sunmayı amaçlayan Çinli şirket, 21 Mayıs tarihinde Londra'da düzenlenen etkinlikte Honor 20 ve 20 Pro modellerini kullanıcılarla buluşturdu. Honor, beraberinde oyunseverleri sevindirecek bir sürprize imza attı.
Honor 20 ve 20 Pro lansmanın ardından Çinli şirket, dünyayı kasıp kavuran oyun Fornite ile anlaştıklarını duyurdu. Yapılan iş birliği sonucunda Honor 20 ve 20 Pro kullanıcıları Fornite içinde özel bir 'skin' kazanıyor. HONOR Wonder Outfit adındaki Metalik mor renkli kıyafet, parlak mavi saç detayıyla ilgi çekici.
HONOR 20 PRO TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Cihazın ekran özelliklerine değinecek olursak 6.26 inç büyüklüğünde ekrana sahip olduğunu görüyoruz. Güç tuşuyla entegre bir şekilde çalışan parmak izi okuyucusuyla gelen Honor 20 Pro, Kirin 980 işlemciden güç alıyor. Aynı zamanda 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla iddialı olan telefon donanım konusunda oldukça başarılı.
Honor 20'nin dört arka kamerasıyla öne çıktığını belirtmiştik. Söz konusu kameraların özelliğine gelirsek ana kamera 48 megapiksel çözünürlüğündeyken bu kameraya 16 Megapiksel ultra geniş, 8 megapiksel telefoto ve 2 megapiksel makro lens eşlik ediyor.
Aynı zamanda 4000 mAh bataryadan beslenen Honor 20, 22.5 W hızlı şarj desteğine sahip Android 9 Pie ile kutudan çıkan cihaz, Avrupa'da 599 euro fiyat etiketiyle satışa sunulacak.
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