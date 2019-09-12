Honor 20 Türkiye'ye geldi! İşte tüm özellikleri ve fiyatı
Huawei'nin kardeş markası Honor, İstanbul'da gerçekleştirdiği bir etkinlikte en yeni telefonlarından Honor 20'yi duyurdu. Arka yüzünde bulunan üçlü kamerasıyla özellikle gece çekimlerinde iyi sonuçlar elde edebilen telefonun diğer özellikleri bakın nasıl?
Honor 20, 11 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirilecek etkinlikte duyurulacak. Şirketin uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni telefonu, donanım özellikleri bakımından bir amiral telefondan farksızken, fiyatının ise beklenenden daha düşük olacağı konuşuluyor. Honor 20'nin teknik özelliklerine yakından bakıldığında 6.26 inç'lik IPS LCD ekranı ve 1080x2340 piksel ekran çözünürlüğüyle dikkat çeken ürünün parmak izi tarayıcısı telefonun yan panelinde bulunuyor. Oldukça hızlı çalışan parmak izi tarayıcıya parmağınız temas ettiği anda telefonun ekran kilidi çözülüyor. Bu hızın, ekrana gömülü çalışan parmak izi tarayıcılardan daha ileri bir noktada olduğu söylenebilir.
Huawei'nin geliştirdiği 8 çekirdekli Kirin 980 işlemcisinden güç alan Honor 20'nin tasarımında ise alüminyum çerçeve kullanılmış. Android 9 Pie işletim sistemi yüklü olarak kutusundan çıkan telefonun 128 GB dahili hafızası, 6 GB RAM'i bulunurken, kameraları da hayli başarılı. Cihazın arka yüzünde üçlü kamera kurulumu dikkat çekerken, ana kamera 48 MP, geniş açılı kamera 16 MP, makro kamera ve derinlik sensörü ise 2 MP çözünürlüğünde görüntü alabiliyor. Cihazın gece çekimlerinde de başarılı sonuçlar elde ettiğini belirtelim.
Honor 20'nin ön yüzünde ise 32 MP kamera bulunuyor. Bluetooth 5.0 teknolojisini kullanan ve USB-C arabirimine sahip olan telefonda 3750 mAh batarya bulunuyor.
Avrupa'da 500 euro seviyelerinde satışa sunulan Honor 20'nin Vatan Bilgisayar üzerindeki Türkiye fiyatı ise 4799 TL.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle