Honor 20 inceleme
Dünyanın önde gelen telefon üreticilerinden Huawei'nin kardeş markası Honor, yeni telefonlarından Honor 20 ile dikkatleri üzerine çekiyor. Türkiye'de de satışa sunulan cihazı yakından inceledik, ürünün özelliklerini masaya yatırdık. Cihazın en dikkat çeken yanı ise gece karanlığında yaptığı başarılı çekimler oldu...
Honor 20, geçtiğimiz ay İstanbul'da gerçekleştirilen etkinlikte duyurulmuş ve kullanıcıların dikkatini çekmişti. Şirketin uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni telefonu, donanım özellikleri bakımından bir amiral telefondan farksızken, fiyatının ise beklenenden daha düşük olacağı konuşuluyor.
Honor 20'nin teknik özelliklerine yakından bakıldığında 6.26 inç'lik IPS LCD ekranı ve 1080x2340 piksel ekran çözünürlüğüyle dikkat çeken ürünün parmak izi tarayıcısı telefonun yan panelinde bulunuyor. Oldukça hızlı çalışan parmak izi tarayıcıya parmağınız temas ettiği anda telefonun ekran kilidi çözülüyor. Bu hızın, ekrana gömülü çalışan parmak izi tarayıcılardan daha ileri bir noktada olduğu söylenebilir.
Huawei'nin geliştirdiği 8 çekirdekli Kirin 980 işlemcisinden güç alan Honor 20'nin tasarımında ise alüminyum çerçeve kullanılmış. Android 9 Pie işletim sistemi yüklü olarak kutusundan çıkan telefonun 128 GB dahili hafızası, 6 GB RAM'i bulunurken, kameraları da hayli başarılı. Cihazın arka yüzünde üçlü kamera kurulumu dikkat çekerken, ana kamera 48 MP, geniş açılı kamera 16 MP, makro kamera ve derinlik sensörü ise 2 MP çözünürlüğünde görüntü alabiliyor. Cihazın gece çekimlerinde de başarılı sonuçlar elde ettiğini belirtelim.
Kamera arayüzünden 1x, 2x ve geniş açılı çekimler arasında dolaşabiliyor, bu sayede farklı açılardan fotoğraflarınızı çekebiliyorsunuz. 1x'te yapacağınız çekimler -özellikle ışık koşulları da iyiyse- ortaya gerçekten oldukça net ve renkli kareler çıkartabiliyor. 2x'e geçtiğimizde ise, ana görüntüyü kırparak karşınıza getiren telefon, bu koşulda grenleri belli edebiliyor. Geniş çekime geçtiğinizde ise renkler nispeten daha solgun bir hal alıyor.
Yapay zeka elbette arka kamerada etkin bir rol oynuyor. Üst taraftan etkileştirdiğiniz yapay zeka aktifken, renkler gerçek anlamda parlayabiliyor. AI modu, çekimlerinizde genel olarak canlılığı arttırıyor.
AI modunda ışık koşulları düştüğünde ise, sonuçlar bulanık bir hal alabiliyor. Ancak gece modunda çekim yaparsanız, detayların daha belirgin olduğunu görebiliyorsunuz.
Honor 20'nin ön yüzünde ise 32 MP kamera bulunuyor. Ultra geniş açılı kamera ise 16 MP ölçüsünde ve f/2.2 diyaframlı olurken, 117 derecelik açıya sahip.
Honor 20'de 3750 mAh kapasitesinde bir batarya yer alıyor. Bu batarya ile hafif ve orta derecede kullanımlarda, telefonla iki günü tamamlayabilirsiniz. Eğer çok fazla fotoğraf çekimi yapıyorsanız ve biraz da oyun oynuyorsanız, o halde günü yine rahat tamamlayabiliyorsunuz. Ancak daha yoğun multimedya kullanımlarınızda, telefonu gün içinde şarj etmeniz gerekecek. Burada da yardımınıza 22.5W'lık hızlı şarj cihazı koşuyor. Bu sayede telefonu yarım saat içinde yüzde 50 oranında şarj edebiliyorsunuz. Telefonun tam kapasite şarj olması ise 1 saat 59 dakika sürüyor. Bu arada telefonda kablosuz şarj desteğinin bulunmadığını da son olarak söyleyelim.
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