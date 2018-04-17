Honor 10'un özellikleri belli oldu!
Honor yeni telefonu Honor 10'u tanıtmaya hazırlanıyor. Akıllı Telefonun tanıtım tarihi yakınlaştıkça teknik özellikleri de ortaya çıkmaya başladı.
Honor'un yeni akıllı telefonu Honor 10'un, Çentikli, 5.84 inç büyüklüğünde, 2280x1080 piksel çözünürlüğünde bir ekrana sahip olması bekleniyor. Arka tarafında 16 ve 24 Megapiksel çözünürlüğünde çift kameranın olacağı düşünülen cihazın, 6 GB RAM'i bulunması bekleniyor. 64 ve 128 GB depolama alanı seçeneklerine sahip olacağı düşünülen ürünün, gücünü Kirin 970 işlemciden alacağı tahmin ediliyor.
Android 8.1 Oreo tabanlı EMUI 8.1 arayüze sahip olan Honor 10'da, 3200 mAh kapasiteli bataryanın olması bekleniyor. Telefonun en önemli özelliği ise sıcaklığa göre renk değiştirmesi. Bu sistem ile bir ilke imza atacak olan Honor'un yeni akıllı telefonunun, 15 Mayıs'da tanıtılması bekleniyor.
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