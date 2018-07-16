Honor 10, 3 ayda 3 milyon sattı
Geçtiğimiz günlerde Türkiye’de de satışa sunulan Honor 10'a ilgi büyük oldu. Yapay zeka destekli kamerası ile dikkat çeken telefon dünya çapında 3 ayda 3 milyon satış rakamına ulaştı.
Markanın amiral gemisi cihazı Honor 10 birkaç ay önce piyasaya sürülmesinden rağmen 3 milyondan fazla satış oranıyla markanın yolunu açtı.
-Malezya’da, online perakendeci Shopee’de en çok satılan amiral gemisi telefon rekorunu kırdı.
-Fransa’da internet üzerinden en çok satılan ikinci ve Mayıs ayında 300-400 Euro fiyat aralığında tüm perakende satışlarda en çok satılan altıncı akıllı telefon oldu.
-Rusya’da 25,000-30,000 Rus Rublesi fiyat aralığında en çok satılan akıllı telefon oldu ve GfK listesinde en çok satılan ilk beş akıllı telefon arasında yer aldı.
-Almanya’da Honor 9’un piyasaya çıktıktan sonraki satış oranını yüzde 100’lük bir artışla geride bıraktı.
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