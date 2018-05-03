Hometech Alfa 700C: Fiyatı uygun laptop arayanlara...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
03.05.2018 - 06:54, Son Güncelleme:

Hometech Alfa 700C: Fiyatı uygun laptop arayanlara...

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Hometech Alfa 700C: Fiyatı uygun laptop arayanlara...

Dizüstü bilgisayar almak istiyorsunuz; ama çok da para harcamak istemiyorsunuz ve temel ihtiyaçlarınızı karşılayacak ve sizi uzun yıllar götürecek bir laptop arıyorsunuz. O halde gelin, düşük fiyat ve yüksek performans özellikleriyle dikkat çeken Hometech'in Alfa 700C model laptop'una yakından bakalım.

Hometech ALFA 700C, metal ve 2.3 cm'lik ince tasarımı ile şık bir görünüm sunuyor. 1185 gr ağırlığı ile öne çıkan cihaz 13.3 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. Ön kamera, dahili stereo hoparlör ve mikrofona sahip olan cihazın az önce bahsettiğimiz üzere oldukça hafif ve çantanızda taşıdığınızı pek hissetmiyorsunuz. Dizüstü bilgisayarın çevre bağlantılarına baktığımızda, bir adet Mini HDMI, 3.5mm jack, USB 3.0, USB 2.0 ve SD/TF CARD desteği olduğunu görüyoruz.

Hometech Alfa 700C: Fiyatı uygun laptop arayanlara...

Wi-Fi ve Bluetooth teknolojileriyle gelen Alfa 700C'nin işlemci tarafında ise çift çekirdekli Intel'in Celeron N3350 yer alıyor. 14nm mimarisi ile tasarlanmış olan bu işlemci 2.1 GHz hızında. Cihaz, 1920x1080 ekran çözünürlüğüne 16:9 oranında ve 178 dereceye kadar her açıdan aynı renk ve kalite sunan bir ekrana sahip. Ayrıca IPS panel özelliği ile sınıfındaki diğer dizüstü bilgisayarlara göre daha iyi görüntüler sunuyor.

Hometech Alfa 700C: Fiyatı uygun laptop arayanlara...

3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı bulunan ürünün, yanındaki microSD kart slotunu kullanarak 64 GB'a kadar genişletebiliyorsunuz. 9600 mAh batarya kapasitesi ile de Hometech ALFA 700C, uzun süre priz derdi olmadan kullanım imkanı sunuyor. Ses performansı konusunda ise dizüstü bilgisayar standartlarına göre sınıfında oldukça yüksek bir kalite sunuyor.

Son olarak ürünün fiyatı ise 1099 TL.

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