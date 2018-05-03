Hometech Alfa 700C: Fiyatı uygun laptop arayanlara...
Dizüstü bilgisayar almak istiyorsunuz; ama çok da para harcamak istemiyorsunuz ve temel ihtiyaçlarınızı karşılayacak ve sizi uzun yıllar götürecek bir laptop arıyorsunuz. O halde gelin, düşük fiyat ve yüksek performans özellikleriyle dikkat çeken Hometech'in Alfa 700C model laptop'una yakından bakalım.
Hometech ALFA 700C, metal ve 2.3 cm'lik ince tasarımı ile şık bir görünüm sunuyor. 1185 gr ağırlığı ile öne çıkan cihaz 13.3 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. Ön kamera, dahili stereo hoparlör ve mikrofona sahip olan cihazın az önce bahsettiğimiz üzere oldukça hafif ve çantanızda taşıdığınızı pek hissetmiyorsunuz. Dizüstü bilgisayarın çevre bağlantılarına baktığımızda, bir adet Mini HDMI, 3.5mm jack, USB 3.0, USB 2.0 ve SD/TF CARD desteği olduğunu görüyoruz.
Wi-Fi ve Bluetooth teknolojileriyle gelen Alfa 700C'nin işlemci tarafında ise çift çekirdekli Intel'in Celeron N3350 yer alıyor. 14nm mimarisi ile tasarlanmış olan bu işlemci 2.1 GHz hızında. Cihaz, 1920x1080 ekran çözünürlüğüne 16:9 oranında ve 178 dereceye kadar her açıdan aynı renk ve kalite sunan bir ekrana sahip. Ayrıca IPS panel özelliği ile sınıfındaki diğer dizüstü bilgisayarlara göre daha iyi görüntüler sunuyor.
3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı bulunan ürünün, yanındaki microSD kart slotunu kullanarak 64 GB'a kadar genişletebiliyorsunuz. 9600 mAh batarya kapasitesi ile de Hometech ALFA 700C, uzun süre priz derdi olmadan kullanım imkanı sunuyor. Ses performansı konusunda ise dizüstü bilgisayar standartlarına göre sınıfında oldukça yüksek bir kalite sunuyor.
Son olarak ürünün fiyatı ise 1099 TL.
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